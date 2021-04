La Guàrdia Urbana desallotja 61 festes il·legals a Barcelona en tres mesos

@EP





La Guàrdia Urbana ha intervingut en 61 festes il·legals a Barcelona entre el 22 de gener i el 15 d'abril, en les quals no s'ha practicat cap detenció policial, ha informat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, durant la Comissió de Presidència d'aquest dimecres.





Batlle ha recordat que la Urbana intervé diàriament a diferents espais de la ciutat on "s'han produït nivells de concentracions no admissibles", sobretot al centre històric dels barris.





Entre novembre i el 18 d'abril, s'han interposat 51.557 denúncies per incompliment de les mesures contra la covid-19, entre les quals destaquen 18.873 per incomplir el toc de queda, 10.191 per mal ús de la mascareta, 4.692 per concentracions de persones, 3.270 per consum d'alcohol a la via pública i 3.016 per no mantenir la distància interpersonal.