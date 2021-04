Cs demana explicacions sobre el "greuge" en la vacunació dels cossos de seguretat

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)



El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha exigit al Govern central i a la Generalitat que expliquin el "greuge intolerable" que creu que s'ha produït en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, i que ha titllat de "descuidada" en comparació amb la del cos dels Mossos d'Esquadra.





En unes declaracions aquest dimecres a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha lamentat el "desistiment de funcions de la Generalitat, que no té per què suplir l'Estat", i considera que a Catalunya s'ha de vacunar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com s'ha fet amb els Mossos d'Esquadra.







Ha retret al Govern central que assumeixi la vacunació d'aquests servidors públics: "Protestem que això sigui així perquè és institucionalitzar l'incompliment de la llei, que obliga la Generalitat a vacunar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i si la Generalitat no ho fa, ho ha de fer el Govern d'Espanya. Condemnem aquesta omissió clamorosa del Govern".





Finalment, ha acusat el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, d'estar preocupat per si es pot sotmetre o no a una sessió d'investidura a la cambra catalana i no per altres qüestions: "El que li importa és tenir l'oportunitat de sortir per la tele en una sessió d'investidura, però jo no l'he sentit parlar sobre vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ni del compliment del 25% del castellà a les aules".