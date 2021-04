El PP demana a Colau que deixi d'eliminar els símbols d'Estat a Barcelona

El regidor i president del grup municipal del PP a la província de Barcelona, Oscar Ramírez, ha defensat els símbols de l'Estat a la ciutat davant la "obsessió de Colau" per eliminar-los, després que l'Ajuntament retirés el dissabte l'escut de Joan Carles I de l'obelisc de la plaça Cinc d'Oros coincidint amb la commemoració del 90 aniversari de la proclamació de la Segona República.





El regidor i president del PP a la província de Barcelona, Oscar Ramirez, en l'acció dels joves de NNGG del PP a Barcelona per restablir l'escut monàrquic a l'obelisc de l'antiga Plaça Joan Carles I retirat per l'Ajuntament (EP)







En una acció de Noves Generacions a Catalunya per restablir l'escut monàrquic, acompanyat per la seva presidenta, Irene Pardo, Ramírez ha reiterat "la defensa per la llibertat i la democràcia enfront del revisionisme anacrònic de Colau, que està obsessionada amb la República i amb el franquisme ".







"La història es respecta, no es reinventa com està fent el Govern municipal", ha afirmat, i ha demanat a l'executiu local centrar-se en els problemes dels barcelonins i en la recuperació econòmica de la ciutat.





L'element que va retirar l'Ajuntament es va incorporar el 1981 a agraïment a rei i al seu paper durant el cop d'estat del 23-F.





L'Ajuntament ha informat en un comunicat que l'acció està emmarcada dins de "la política municipal de retirar els privilegis a la monarquia". En 2017, Colau va decidir canviar el nom de la plaça, que abans es deia plaça de Joan Carles I, i ara és la plaça Cinc d'Oros. Després del canvi de nom de la plaça, l'Ajuntament va justificar que la placa amb el nom del rei no tenia cap sentit.





Des que Colau va arribar al consistori va començar a retirar els símbols monàrquics. Una de les seves primeres decisions va ser retirar un bust del rei Joan Carles de la sala de plens de l'Ajuntament de Barcelona, encara que després la Justícia va ordenar recol·locar.





A més, a l'octubre de l'any passat l'Ajuntament va retirar la medalla d'or de la ciutat a Joan Carles I, després de l'aprovació en un ple municipal que aquest tipus de reconeixements poden revocar en cas que l'homenatjat incorri en "actes o manifestacions contraris als motius que van justificar la seva concessió".