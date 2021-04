El president de Bolívia demana que s'alliberin les patents de les vacunes

@EP





El president de Bolívia, Luis Arce, ha reclamat aquest dimecres que les patents de les vacunes contra la COVID-19 siguin "de domini públic" o al menys s'autoritzi el seu ús "sense cap cost" amb vista a garantir la vacunació universal.





"La ciència mèdica ha d'estar al servei de l'ésser humà, sense cap tipus de discriminació geogràfica, política o social i l'accés a la vacuna ha de ser vist com un dret humà", ha defensat Arce en la seva intervenció, per via telemàtica, en la XXVII Cimera Iberoamericana.





Per a això, ha dit, farmacèutiques i governs han de mantenir una "cooperació sincera" i "divulgar els coneixements i tecnologia perquè mitjançant un treball conjunt garantim l'accés immediat i oportú a les vacunes" als més vulnerables.





En aquest sentit, ha defensat que és "urgent una reforma dels estàndards internacionals, especialment els referits als drets de propietat intel·lectual". "No pot ser indiferent ni de bon tros lucrar-se en moments de pandèmia", ha sostingut.





Així les coses, ha exhortat l'OMC "a una ràpida modificació dels estàndards internacionals que protegeixen l'hegemònica indústria farmacèutica a costa del perjudici de milers de milions d'éssers humans".





Les "poderoses" farmacèutiques que "tenen patents sobre els diagnòstics, medicaments i vacunes han d'alliberar-les i fer-les de domini públic o emetre autoritzacions voluntàries sense cost per aconseguir un accés real de totes les nacions sense excepció", ha reivindicat Arce.





Així mateix, el mandatari bolivià ha recalcat que per molt que les nacions del nord injectin milers de milions a les seves economies no superaran les conseqüències econòmiques de la pandèmia "si les nacions del sud són deixades en la més absoluta vulnerabilitat".





Arce ha reivindicat en la seva intervenció la gestió que està fent el seu govern de la pandèmia, després de "la ruptura de l'ordre constitucional" arran de la sortida del poder d'Evo Morales i l'arribada al poder d'Añez, "que va derivar en una crisi econòmica i institucional sense precedents i el "mal maneig sumat a la pandèmia han infligit un durar revés a l'economia de país".





"Després de recuperar la democràcia" en les passades eleccions, ha afegit, ara el Govern del MAS està treballant "per recuperar l'estabilitat econòmica" i tornar al "creixement econòmic amb justícia social que vam tenir" durant els 14 anys que Morales va estar a el front del país.