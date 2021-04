Miguel Carballeda: "Des de la ONCE demanem que els plans de vacunació tinguin en compte la població amb discapacitat"

El Grup Social ONCE ha reclamat avui que els plans de vacunació que es desenvolupen a nivell mundial tinguin en compte a tota la població amb discapacitat, assegurant la disponibilitat de dosis per a aquelles persones que es troben en situació de major vulnerabilitat i facilitant l'accessibilitat tant a nivell informatiu com als propis espais de vacunació.







El Rei Felip VI rebent una còpia de l'cupó de la cimera de mans de Miguel Carballeda





Així ho han manifestat el president de el Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, i el vicepresident primer, Alberto Durán, durant la seva participació en diferents actes paral·lels a la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que se celebra a Andorra, amb la presència de SM el Rei Felip VI el president de Govern, Pedro Sánchez, entre altres autoritats.





Per al Grup Social ONCE és "molt important" visibilitzar a les persones amb discapacitat i les seves xarxes de suport "com a col·lectius prioritaris en les estratègies de vacunació", pel que reclama una campanya d'informació accessible sobre els programes de vacunació, "que assegurin que les persones amb discapacitat coneixen la disponibilitat de vacunes i poden expressar el seu consentiment lliure i informat per rebre-les, en igualtat amb els altres grups prioritaris ".





També s'ha posat de manifest la necessitat de la vacunació contempli que els centres on s'administren les dosis "són accessibles, comptin amb transport públic accessible i estiguin dotats d'elements de suport per garantir la vacunació de les persones amb discapacitat", i ha ofert la col·laboració de el Grup Social ONCE per ajudar els professionals sanitaris el suport necessari per realitzar-la amb les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.





LA CIMERA A 5,5 MILIONS DE CUPONS





Durant l'esdeveniment, organitzat per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i el Programa Iberoamericà de Discapacitat (PID), s'ha presentat el cupó de l'ONCE que demà dijous dia 22 d'abril, estarà dedicat a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern.









La seva majestat el rei Felip VI ha rebut de mans de Miguel Carballeda una còpia emmarcada d'aquest cupó que inclou el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible. Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus '. Un total de 5,5 milions Cinc milions i mig de cupons difondran aquesta trobada internacional que se celebra per primera vegada a Andorra.





"Aquest paper significa el compromís dels 72.000 homes i dones de el Grup Social ONCE amb la Cimera i, especialment, amb els milions de persones amb discapacitat d'Iberoamèrica, amb els que treballem en col·laboració amb administracions i organitzacions d'aquests pobles germans", ha dit Carballeda.









El Grup Social ONCE, a través de la Fundació ONCE, ha dut a terme diferents actuacions per eliminar les possibles barreres en les infraestructures i serveis de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern.









Per a això s'ha actuat en espais físics i virtuals. El taulell d'acreditacions, per exemple, compta amb dues altures, una d'elles pensada per atendre a persones en cadira de rodes. També s'han instal·lat bucles magnètics, un dispositiu que permet a les persones amb discapacitat auditiva aïllar els sorolls i entendre millor a les persones amb les que conversen.





A més s'ha realitzat un mapa en alt relleu i cartelleria amb informació essencial en braille, alhora que s'ha instal·lat un paviment senyalitzador que serveix d'orientació i guia per a les persones cegues o amb discapacitat visual greu.









LA IMPORTÀNCIA DEL TURISME ACCESSIBLE





Durant la celebració de la Cimera, el vicepresident de el Grup Social ONCE, Alberto Durán, va intervenir en una taula rodona per parlar d'Iberoamèrica davant el repte de la recuperació del turisme. Segons la seva opinió s'ha de "reflexionar sobre com reestructurar els recursos turístics i arribar a més gent, el que s'aconsegueix apostant per un turisme accessible que és sinònim de qualitat".





"El turisme accessible és el motor econòmic de la nostra societat ja que estem parlant de més de mil milions de persones amb discapacitat en el món com a potencials clients de productes i destinacions turístiques", ha destacat Duran, qui va fer referència a diferents estudis que conclouen que els turistes amb alguna discapacitat o necessitat especial gasten al voltant d'un 30% més que la resta.





A més va incidir en la importància del turisme com a eina d'inclusió laboral de persones amb discapacitat i va posar com a exemple la cadena hotelera de el Grup Social ONCE, Ilunion Hotels els establiments són totalment accessibles, sostenibles i molts d'ells Centres Especials d'Ocupació.