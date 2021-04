La Casa Batlló obrirà les seves portes de nou el 14 de maig amb moltes novetats

@EP





La Casa Batlló de Barcelona tornarà a obrir les seves portes el 14 de maig amb una nova experiència immersiva "pionera i única al món" que busca oferir al visitant un viatge multisensorial per endinsar-se en la ment de l'arquitecte modernista català Antoni Gaudí.







La nova '10D Experience' combina la Intel·ligència Artificial, la realitat augmentada i el Machine Learning amb projeccions volumètriques, sensors de moviment i espais immersius, ha informat en un comunicat aquest dimecres.





La proposta, que també apel·la a sentits com el gust o l'olfacte, compta amb 2.000 metres quadrats de l'edifici "mai vistos fins al moment" i presenta una llarga llista de novetats que han estat possibles gràcies a la col·laboració amb el partner tecnològic Vitelsa.







NOVETATS



S'inauguren dues noves sales immersives: 'Gaudí Dôme', que compta amb una cúpula de més de mil pantalles, 21 canals d'àudio i un mapping que mostra l'origen de la inspiració de l'arquitecte, i 'Gaudí Cube', un LED de sis cares que presenta l'obra de l'artista Refik Anadol.





Hi haurà també un nou guió, disponible en 15 idiomes, i una banda sonora per a la visita creada en exclusiva per a la Casa Batlló per la compositora britànica Dani Howard i gravada en tecnología 'Teldex Studios' a Berlín.





També s'incorporen a la visita nous auriculars intel·ligents que "empoderen el visitant" adaptant els seus continguts a ell i li ofereixen una experiència personalitzada; a més de quadres d'aparença estàtica que cobren vida a l'acostar-se els visitants gràcies a micro sensors.







Destaquen diferents intervencions arquitectòniques "que han estat un repte per preservar la seguretat de l'edifici i dels seus visitants", com el nou nucli de comunicació vertical dissenyat per l'arquitecte japonès Kengo Kuma i il·luminada per Mario Nanni.