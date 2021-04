Sant Jordi se celebrarà aquest any amb activitats presencials

@EP





El Govern ha recuperat la presencialitat al Sant Jordi d'aquest any, amb actes cívics i culturals, així com propostes virtuals al llarg de la setmana, amb l'objectiu de celebrar "les activitats que l'any passat van quedar suspeses per la pandèmia, amb seguretat i garantint totes les mesures sanitàries ".





Segons un comunicat de la Generalitat d'aquest dimecres, el matí del 23 d'abril el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, participaran telemàticament en la campanya 'Sant Jordi a Companyia' - 'Sant Jordi en companyia '-, i cap a les 10.45 hores Aragonès visitarà les parades de llibres de Passeig de Gràcia de Barcelona.





Posteriorment, el vicepresident Aragonès, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, participaran en la "recollida de signatures per l'amnistia" que organitza Òmnium Cultural, a la seu de la entitat a Barcelona.





PALAU DE LA GENERALITAT







Divendres 23 d'abril a les 9.30 hores es farà la tradicional missa de Sant Jordi a la capella de Palau de la Generalitat, a la qual assistiran diferents membres de Govern, i a les 19 hores, la Colla Sardanista Sant Jordi oferirà la tradicional audició de sardanes al Pati dels Tarongers de la Generalitat.





El dia abans, el dijous 22 d'abril, Budó rebrà al Palau els representants dels Gremis de Forners a les 11 i de el Gremi de Pastisseria a les 12.15 hores.





Amb motiu de la Diada, al Palau de la Generalitat tornarà a obrir les seves portes de manera presencial, amb visites amb aforament limitat i reserva prèvia, i amb una durada de 50 minuts, i també es faran dues visites virtuals, a les 11 i a les 22 hores.





ACTES CULTURALS



Divendres el Palau Marc, seu del departament de Cultura, acollirà 'Lletres Lliures', una sessió de lectures de textos en veu alta d'autors que aquest any són commemorats i, tot i que l'activitat té un aforament limitat, estarà oberta al públic entre les 10 i les 13 hores.





A partir de les 12 hores, Budó i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, participaran a l'Ateneu Barcelonès en l'acte 'Lectura en veu alta de Sant Jordi', i a les 12.30 la consellera de Presidència assistirà a la presentació de 'Els dies clau' de l'expresident Carles Puigdemont a l'Hotel Duquesa de Cardona de Barcelona.





A més, Solé assistirà a la signatura d'exemplars de 'Ubuntu', de l'exconseller Raül Romeva, a la parada de la Llibreria Jaimes i, a les 13 hores, a la de 'Les closques', de Laia Viñas, a la llibreria Documenta.





PARADES DE LLIBRES



Barcelona acollirà un altre 23 d'abril la "Diada participativa i segura" que organitza la Cambra del Llibre de Catalunya, amb parades de llibreters, editors i floristes a la porta dels establiments, així com en el seu interior, seguint les recomanacions del Procicat per la pandèmia, i l'assistència de públic estarà permesa entre les 10 i les 20 hores.





Les biblioteques realitzaran un total de 60 activitats presencials, amb presentacions de llibres, lectures en veu alta, recomanacions literàries, aparadors cultures i trobades amb escriptors, i museus com el de Història de Catalunya, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya , el Museu d'Art de Girona, i les diferents seus del Museu Nacional Arqueològic faran jornada de portes obertes