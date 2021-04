Sanitat afirma que AstraZeneca no s'administrarà a voluntaris menors de 60 anys

@EP





El Ministeri de Sanitat ha rebutjat administrar el vaccí contra el coronavirus d'AstraZeneca a persones de menys de 60 anys que voluntàriament es volen vacunar, segons estableix la sisena actualització de l'estratègia d'immunització.





Aquesta proposta "no només pot entrar en contradicció amb els principis ètics en els quals es fonamenta la mateixa estratègia", sinó que, a més, si encara no es disposa de prou informació el valor del consentiment és "molt discutible".





"La presa de decisions per prioritzar s'ha de basar fonamentalment en l'evidència científica i, per tant, no tan sols en el consentiment informat de l'individu i, encara menys, sobre la base d'una informació científica de seguretat que encara no es disposa", destaca el text.





D'altra banda, el text assenyala que "no es pot establir que les diferents vacunes són a elecció dels individus" perquè això també aniria "en contra" dels principis ètics en els quals es fixa l'estratègia.