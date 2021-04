Costa Rica vol acabar amb la desigualtat en l'accés a les vacunes

El president de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha instat aquest dimecres a emprendre "accions concretes" per reduir la desigualtat i garantir un accés universal i equitatiu a les vacunes contra la Covid-19.





Alvarado, que ha rebutjat que les accions en aquest sentit es concretin en un "discurs sobre solidaritat", ha coincidit amb els seus homòlegs argentí, bolivià o colombià en aquest context i, durant la seva intervenció en la XXVII Cimera Iberoamericana, ha criticat la diferència en l'accés a la immunització contra el virus.





"Encara sent una regió gran estem patint aquestes conseqüències", ha lamentat, i ha demanat "aixecar la veu junts" davant aquesta circumstància com una manera de cuidar a la ciutadania, "perquè no hi haurà recuperació, ni econòmica ni sanitària, fins que tota la ciutadania estigui protegida".





De manera paral·lela, ha apuntat al fet que el mecanisme COVAX, afavorit per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i al que ha descrit com a "mecanisme important", no té un finançament suficient. "Si el món emergent no es recupera bé de la pandèmia, el planeta no es recuperarà bé", ha advertit el mandatari.





En aquest sentit, Alvarado, que ha traslladat la seva "felicitat" per la reunió --que acull Andorra--, ha explicat dues propostes de Costa Rica per cercar solucions "conjuntes" a la pandèmia de la Covid-19.





En primer lloc, ha al·ludit a la creació d'un "repositori", que té l'objectiu "d'impulsar una plataforma de coneixement", "intercanvi de dades" i aglutinar les "millors pràctiques" per tractar la malaltia en obert.





Així mateix, ha explicat la creació d'un fons, anomenat Fons per alleujar l'economia de la Covid-19. Segons ha esmentat, es tracta d'un fons "extraordinari", dotat amb mig bilió de dòlars proporcionats pels països més rics per assistir als més desfavorits i mantenir-los "dins de la ruta" de l'Agenda 2030.





Finalment, ha destacat la necessitat de redactar un tractat internacional per al tractament de les pandèmies.