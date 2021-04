L'any 2020, el més càlid a Europa des de 1983, amb rècord de pluges i hores de sol

El 2020 va ser l'any, l'hivern i la tardor més càlids registrats a Europa, amb pluges rècord i la major quantitat d'hores de sol registrades al continent des que van començar els registres de satèl·lits en 1983.









Informe sobre l' 'Estat de Clima Europeu de 2020', publicat aquest dijous pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S)





Així ho reflecteix l'informe sobre l'Estat de Clima Europeu de 2020 ', publicat aquest dijous pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S), que inclou una breu descripció del context global, una descripció més completa de les condicions a Europa i un enfocament a l'Àrtic.





L'estudi proporciona una anàlisi detallada de l'any passat, amb descripcions de les condicions i esdeveniments climàtics, i ofereix actualitzacions sobre les tendències globals a llarg termini dels indicadors climàtics clau i proporciona un punt de referència per a futures avaluacions de l'entorn.





L'informe assenyala que, a nivell mundial, 2020 va ser un dels tres anys més càlids registrats, i els últims sis anys van ser els sis més càlids registrats.





Concretament, les temperatures anuals superiors a la mitjana més altes es van produir al nord de Sibèria i parts adjacents de l'Àrtic, on les temperatures van arribar 6 graus per sobre de la mitjana. El Pacífic equatorial va tenir temperatures per sota de la mitjana associades amb les condicions del fenomen 'La Niña' que van sorgir en la segona meitat de l'any.





Pel que fa a les concentracions globals de diòxid de carboni i metà, l'estudi assegura que el 2020 "van continuar augmentant". Precisament, les estimacions preliminars de les dades satel·litals indiquen que les concentracions de CO2 han augmentat en un 0,6% durant l'any i de CH4 en gairebé un 0,8%.





Les dades també mostren que les concentracions atmosfèriques de gasos d'efecte hivernacle per al 2020 van aconseguir la seva mitjana anual global més alt en el registre satelital de CAMS des de 2003. L'anàlisi preliminar indica que el CO2 va augmentar a un ritme lleugerament inferior al dels últims anys, mentre que el CH 4 augmentar més ràpidament que en els últims anys.





A més, indica que aquests canvis són una combinació d'efectes que inclouen lleugeres reduccions en les emissions provocades per les restriccions pel Covid-19 i un augment dels fluxos sobre les superfícies terrestres associats amb temperatures càlides i que afecten a les fonts de CO2 i CH4.





Per al director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Carlo Buontempo, l'informe ofereix una anàlisi completa dels esdeveniments climàtics europeus rellevants, "considerant múltiples indicadors climàtics contribuents i posant-los en perspectiva, també dins el context".





Així, ha explicat que l'anàlisi de la interacció de variables com la temperatura, el gel marí, la precipitació, la descàrrega del riu o la humitat de terra "subratlla la importància de monitorar totes les parts del sistema climàtic, per comprendre les tendències climàtiques canviants, amb traçabilitat fins a les dades originals ". "És més important que mai que usem la informació disponible per actuar, mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic i accelerar els nostres esforços per reduir els riscos futurs", ha advertit Buontempo.





EL 2020 REFLECTIX UNA TENDÈNCIA A L'ESCALFAMENT





A Europa, el document apunta que el 2020 la temperatura anual va ser la més alta registrada, amb al menys 0,4 graus més que els següents cinc anys més càlids, tots ells de l'última dècada.





La tardor i l'hivern a Europa també van ser els més càlids registrats, establint un nou rècord de més de 3,4 graus per sobre de la mitjana de 1981-2010 i al voltant de 1,4 graus més càlid que el rècord anterior.





Igualment, el nord-est d'Europa va ser excepcionalment càlid amb temperatures gairebé 1,9 graus més càlides que el rècord anterior. Durant l'hivern, les temperatures màximes i mínimes en aquesta regió van ser localment fins a 6 i 9 graus més càlides, respectivament, que la mitjana de 1981-2010.





El 2020, les onades de calor a Europa, segons l'informe, no van ser tan intenses ni tan duradores com en els últims anys. No obstant això, durant l'estiu, es van produir episodis de temperatures molt altes a nivell regional i van donar lloc a nous rècord de temperatura, com a Escandinàvia al juny i a Europa occidental a l'agost.





Precisament, a l'agost, les altes pressions van portar aire càlid de l'Àfrica, el que va elevar les temperatures de la superfície i donant lloc a temperatures nocturnes notablement càlides a Europa occidental. A França es van batre diversos rècords de temperatura màxima per al mes d'agost.





PRECIPITACIONS I DESCÀRREGA FLUVIAL





El document també destaca que al febrer de l'any passat una àmplia zona d'Europa es va veure afectada per precipitacions superiors a la mitjana com a conseqüència de diversos episodis de pluges intenses. A això li va seguir, al nord-oest d'Europa, una de les primaveres més seques dels últims 40 anys, tant pel que fa a la humitat de terra com a les precipitacions.





Això va provocar un canvi en la descàrrega fluvial, que va passar de cotes elevades a reduïdes en parts de nord-oest d'Europa, com va passar a la conca del Rhin. A Europa, la descàrrega fluvial mitjana a l'abril i maig va ser la més reduïda des que es mantenen registres, que es remunten a 1991.





A principis d'octubre, la tempesta Alex 'va provocar que les pluges, en nivells inusualment elevats, batessin rècords diaris al Regne Unit, al nord-oest de França i el sud dels Alps. Els vessants francesa i italiana dels Alps Marítims també es van veure afectades, amb precipitacions diàries que van triplicar amb escreix la mitjana habitual d'octubre en alguns llocs.





La tempesta 'Alex' va donar lloc a una descàrrega fluvial per sobre de la mitjana en extenses àrees d'Europa occidental, el que va provocar greus inundacions en algunes regions.





UN ANY EXCEPCIONAL AL ÀRTIC





Pel que fa a la situació a l'Àrtic en el seu conjunt, l'informe revela que 2020 va ser el segon any més càlid de què es té constància, amb una temperatura de l'aire en superfície 2,2 graus per sobre de la mitjana de 1981-2010.





Tot i que la primera part de l'any va ser més freda que la mitjana en àmplies zones de l'Àrtic, l'estiu i la tardor van compensar aquesta situació amb les temperatures més altes en les dues estacions des que es tenen registres.





L'estudi ressalta que les elevades temperatures de l'Àrtic el 2020 es van deure principalment a un any "excepcionalment càlid" a l'Àrtic siberià. En aquesta regió, 2020 va ser l'any més càlid de què es té constància, amb temperatures que es van situar 4,3 graus per sobre de la mitjana i 1,8 graus per sobre del rècord anterior. El gel marí es va situar en mínims històrics durant bona part de l'estiu i la tardor en els mars de l'Àrtic adjacents.





Les temperatures rècord a la primavera i tardor també van donar lloc a una coberta de neu inferior a la mitjana. "Aquest esdeveniment probablement va contribuir a la calor, ja que l'energia solar es reflectia en menor mesura i, en el seu lloc, les superfícies més fosques sense neu la absorbien", apunta l'informe.





La calor i l'escassetat de neu també van contribuir a la sequedat, el que va facilitar unes condicions favorables perquè els incendis forestals es consolidessin i s'estenguessin. D'aquesta manera, durant l'estiu, l'Àrtic siberià va experimentar una gran activitat d'incendis, el que va donar lloc a les majors quantitats d'emissions de CO2 derivades d'incendis forestals des de, al menys, 2003.