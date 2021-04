Monedero declara aquest dijous als jutjats de Madrid per identificar Vox amb el genocidi nazi

El cofundador de Podem Juan Carlos Monedero acudirà aquest dijous a declarar com investigat a el Jutjat d'Instrucció Número 16 de Madrid per identificar Vox amb crims de lesa humanitat com les comeses pel nazisme, segons han informat fonts jurídiques.





Joan Carles Moneder @ep





Al principi, la declaració de Monedero estava fixada per al 18 de febrer però va haver de ser suspès, per la qual cosa s'ha tornat a assenyalar per a les 11.00 hores del 22 d'abril.





Vox va presentar una querella contra l'ex dirigent 'morat' per presumptes delictes contra l'honor i el jutjat madrileny va estimar que els fets denunciats "presenten característiques que fan presumir la possible existència de delicte", pel que ha reclamat la seva compareixença.





La formació de Santiago Abascal es va basar en un vídeo difós per Monedero en el qual comenta un seguit de propostes de Vox, com "treure la sanitat gratuïta als migrants sense papers durant l'estat d'alarma" o "ampliar el termini de permanència en els CIE dels estrangers irregulars per raons d'interès general ".





"I el pròxim què serà, posar a la porta un cartell que digui: 'El treball us farà lliures'? Posats a fer, ¿què, els prohibim respirar o directament existir?", Planteja Monedero en l'enregistrament.





També qüestiona si "aquesta gent de Vox són cristians, perquè el cristianisme es basa en la compassió". "Em recorden sovint a aquests delinqüents que a Medellín, volent enganyar a ells mateixos, van a resar a la Verge del que Sicaris", afegeix.





Monedero conclou el seu monòleg recordant que "abandonar a uns éssers humans a la seva sort és un delicte de lesa humanitat". "Altres per menys han acabat al tribunal de l'Haia. Els ídols de Vox van acabar en Nuremberg", acaba.





ELS LÍMITS DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ





Segons va denunciar Vox en una nota de premsa, aquestes paraules suposen identificar el partit amb els més greus i sagnants crims contra la Humanitat, com els camps d'extermini nazis o els sicaris del Càrtel de Medellín.





En la querella, formulada per la Vicesecretaria Jurídica de Vox, sota la direcció de Marta Castro, s'al·lega que les afirmacions de Monedero "superen els límits de la llibertat d'expressió i crítica política".





El que es pretén, explicava Castro, és "imputar un delicte d'odi a Vox", de manera que "incorre en delictes de calúmnies i injúries, a l'ésser coneixedor (Monedero) de la manifesta falsedat de les afirmacions".





Castro destacava en la querella, admesa a tràmit, que Monedero "no ha criticat postures polítiques, sinó que només aboca nombrosos insults". I afegia: "Utilitza la comparació de l'actuació de Vox amb les actuacions delictives, sanguinàries i aberrants".