Florentino Pérez: "La Superlliga està en 'stand by', la Uefa va fer un espectacle"

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha assegurat aquest dijous que "la Superlliga segueix existint" encara que estigui ara en 'stand by' després de la renúncia de molts dels seus clubs fundadors i "l'espectacle agressiu" de la Uefa que, segons el directiu, ha dinamitat el nou format de competició europea.





Florentino Pérez @ep





"La Superlliga segueix existint però el projecte està en 'stand by'", ha dit en declaracions a 'El Larguero' de la Cadena Ser, recollides per Europa Press. "Crec que que no ho hem presentat bé, però no ens han donat l'oportunitat d'explicar-ho bé. Portem molts anys treballant en aquest projecte", ha apuntat.





El dirigent blanc, també president de la Superlliga, ha explicat que "la vida canvia", que hi ha "noves generacions que demanden noves coses", i el futbol s'ha de "cuidar" per seguir venent. "Els 12 equips d'ahir la temporada passada s'han perdut 650 milions, aquesta dues o tres vegades més. Aquest format no funciona i se'ns va ocórrer fer un Campionat amb els equips més importants d'Europa", ha explicat.





"Vam fer números i pensem que se'n podien treure més diners, perquè no perdin els grans i solidaritat pels altres equips. Mai he vist una agressivitat més gran per part del president de la Uefa ni alguns presidents de la Lliga. Després de donar la notícia demanem veure al president de la Uefa i Fifa i ni ens han contestat. Comença una agressivitat, amenaces, insulten, com si haguéssim matat el futbol, i al futbol cal salvar-ho", ha afegit.





Segons ell, l'oportunitat de millorar els ingressos passa per una competició continental millor que la Champions. "La Lliga és intocable. On es pot treure una mica de diners és entre setmana, el format de la Champions està obsolet, és vell i només té interès a partir dels quarts", ha assegurat, segur que el futbol haurà d'evolucionar a una Superlliga d'algun tipus.





El dirigent blanc ha detallat que les renúncies dels anglesos van venir també pels dubtes d'un, però va negar que la Juve o Milan també hagin fet marxa enrere: "La Juventus no se n'ha anat, ni el Milan tampoc". També ha confirmat que ha mantingut converses amb el president del Barça, Joan Laporta, durant aquest dimecres per conèixer la postura del FC Barcelona. Mentrestant, l'Atlètic sí que ha renunciat al projecte.





"Hi havia algú al grup anglès que no tenia molt d'interès, això va contagiar als altres. No va estar molt convençut mai, i amb la Premier escalfant va arribar el devessall. Ens van dir: 'Ho deixarem'. Una campanya manipulada, que acabaríem amb les Lligues. Estic convençut que si no surt aquest projecte en sortirà un altre de semblant. No ho farem i que sembli que anem a matar el futbol, no hi ha una altra solució, que inventi algú una altra cosa", ha dit.





LA "PIRÀMIDE" DELS DINERS AL FUTBOL





Per a Florentino, la Superlliga no va tenir opció d'explicar-se pels "insults" del president de la Uefa, Aleksander Ceferin. "Vull un president educat, que no insulti, que estem en una Europa democràtica. La Uefa fa un espectacle que m'ha sorprès, un president de la Uefa ha de ser una persona correcta, i com si haguéssim tirat una bomba atòmica", va dir.





"No els ho hem presentat bé ni explicat, però no ens han donat l'oportunitat d'explicar-ho. N'hi ha alguns que no volen que passi res. Els de dalt perdem diners i la majoria dels altres equips guanyen diners a la Lliga. Els rics perden molts diners. Si a dalt hi ha diners, la piràmide va baixant i hi ha diners per a tots. Per veure a Nadal contra el 80, la gent no hi va", va afegir.





El president del Madrid ha mantingut que el futbol està perdent espectadors. "El fonamental és que els partits tinguin l'atenció de tot el món, sobretot els joves, que ja no veuen el futbol. Si tens un partit molt bo incorpores també la joventut. Que ens donin un altre format que sigui capaç de generar diners", ha dit. També ha confirmat que tenien els diners signats amb JP Morgan.





Florentino també ha criticat el canvi de la Champions, perquè segons ell no s'entén i és per 2024. "Amb JP Morgan tenim una quantitat que ja donava per sortir del forat. La Uefa està parlant pel 2024, no convenç a ningú perquè no hi ha qui ho entengui. Jo no ho he entès, i a més cal fer-ho ara, quan la situació és greu", ha afirmat, recordant la crisi per la pandèmia.





La Superlliga de moment decideix "aturar-se" i "començar a explicar el que és". "L'única manera de tenir ingressos és que la Champions, que no els té, es faci una competició que porti més ingressos. Quan passi tot això i vingui la realitat veurem què passa. Aquest any aquests clubs perdran més de 2.000 milions, els anglesos ho tenen, però molts llocs ho tenen", ha defensat.





Amb tot, el president del Madrid no ha volgut respondre les crítiques del president de LaLiga, Javier Tebas. "El senyor Tebas és un dels que ha de recapacitar sobre com està el futbol", ha dit. Sobre el Madrid, Florentino es va referir a la renovació de Sergio Ramos. "Estem tanc<ant aquesta temporada, hem de demanar als jugadors un esforç major", ha assegurat.





"Modric no està en la mateixa situació. Amb Modric hem arribat a un acord fa temps, amb Ramos no, no sé per què. La situació és la que és. Una vegada que tanqui aquesta temporada he de veure què passa en la següent. Tenim una bona defensa i ha durat molt, i per endavant tenim nens. Una revolució no cal fer. Tenim molta gent bona i molt jove. No m'imagino que Zidane no estigui en la banqueta. Si no ve Mbappé l'afició no es dispararà un tret, els socis estan contents amb la meva feina", ha sostingut.