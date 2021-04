Diversos morts i ferits després d'una sèrie d'atacs prop de la casa del president de Somàlia

Diverses persones han mort i tantes han resultat ferides dimecres a la capital de Somàlia, Mogadiscio, després d'una sèrie d'atacs amb projectils de morter en els voltants de la residència de president, segons han confirmat funcionaris locals.





Militar espanyol en una missió de la UE a Somàlia @ep





Segons les informacions recollides pel portal somali de notícies Somali Guardian, a l'almenys cinc bombes de morter han arribat a la seu de l'ex Ambaixada d'Alemanya i el Ministeri de Salut, així com una presó en la qual solen estar reclosos opositors i acusats de terrorisme .





Després de l'atac, el grup Al Shabaab s'ha atribuït l'autoria, assegurant que havien aconseguit arribar a objectius d'alt perfil. Els informes de les autoritats han assenyalat que un dels projectils no ha assolit el seu objectiu i ha acabat impactant contra una zona residencial al districte de Wardhigley, que ha deixat dues víctimes mortals, a més de ferits.





Les tensions han augmentat durant els últims dies a Mogadiscio després que milicians alineats amb candidats opositors hagin començat a aixecar barricades ja desplegar-se en diversos barris davant la crisi, aprofundida per la decisió de Parlament de prorrogar dos anys el mandat de president, Mohammad Abdulahi Mohamed , malgrat l'absència d'eleccions.





A més, A l'Shabaab ha augmentat els seus atemptats a la capital durant els últims mesos.





"Il·legal i inconstitucional"





Per la seva banda, i amb motiu de la reunió de la Unió Africana (UA) aquest dijous per abordar la situació de Somàlia, l'opositor Consell Nacional de Salvació (CNS) s'ha dirigit a la unió política per demanar-li que rebutgi "categòricament" la ampliació del mandat de president somali, Mohamed Abdullahi 'Farmajo'.





Segons han indicat en l'escrit, es tracta d'una acció que "no només és il·legal, sinó inconstitucional" i que segueix sent "el principal obstacle per a unes eleccions pacífiques, transparents i inclusives", a més "indica un grau de criminalitat en el que constitueix un procés fals ".





L'extensió, per si sola, "és un delicte impugnable", que a més "amenaça la fràgil estabilitat de país", pel que ha demanat a la UA que hi hagi per al "retorn al diàleg sobre la celebració d'eleccions immediates basades en el acord del 17 de setembre i la resolució de les qüestions pendents ".





"El que està en joc a Somàlia no és el debat sobre la naturalesa de les eleccions, sinó la possibilitat que un actor de l'escenari polític intenti perpetuar el seu poder amb fins que no estan a l'altura de l'esperit de conciliació, compromís i consens" , ha ultimat, després d'agrair la implicació de la UA a la crisi política que travessa el país, recull 'Garowe'.





En CNS està format per candidats de l'oposició, que s'han unit als líders de les regions de Puntlàndia i Jubalandia, per advocar per unes eleccions "pacífiques, estables i inclusives" al país africà.





La junta de líders de l'CNS està composta pel president de Senat de Somàlia, Abdi Hashi, l'expresident Sharif Sheikh Ahmed, i els líders de Puntlàndia i Jubalandia, Abdulahi Deni i Ahmed Islam Mohammad Madobe, respectivament, els dos estats més enfrontats a president somali, el mandat va deixar de ser reconegut per l'oposició des del passat 8 de febrer.





També la Cambra de Diputats de Puntlàndia ha emès un comunicat previ a la trobada de la UA en el qual ha rebutjat l'extensió del mandat de 'Farmajo' i ha insistit que "l'acord del 17 de setembre de 2020 és l'únic procediment acordat per la celebració d'eleccions "al país.





Després de demanar als actors polítics i als internacionals que tornin a la taula de negociació, ha amenaçat de "prendre una decisió adequada a la nova situació" si no es torna a les converses.