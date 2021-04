El Govern planeja deduccions de fins al 60% en l'IRPF per rehabilitacions 'verdes' d'habitatges

El Govern vol incentivar que els propietaris d'habitatges les rehabilitin millorant la seva eficiència energètica, per al que ha reservat 450 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per recuperar les deduccions fiscals dels que rehabilitin els seus habitatges.





Imatge d'arxiu (EP)





El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, dirigit per José Luis Ábalos, està mantenint converses amb Hisenda per elaborar la normativa. El seu objectiu és millorar el marc fiscal dels propietaris perquè, els que s'acullin al pla, es dedueixin un percentatge de diners que han invertit en rehabilitar el seu habitatge. Concretament, hi haurà diferents ajudes segons el tipus de rehabilitació.





Aquells propietaris que facin obres que millorin l'eficiència energètica i redueixin almenys un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge podran deduir-se un 20% dels diners invertits. Els que ajudin a reduir un 30% del consum d'energia primària no renovable podran deduir-se el 40%. I els que facin obres que ajudin a millorar l'eficiència energètica d'edificis d'ús predominant residencial i redueixin el consum d'energia primària no renovable a un 30% o més, podran deduir-se el 60% dels diners invertits.





Els 450 milions destinats a aquestes deduccions provenen de la partida de 6.820 milions d'euros en tres anys previstos en el Pla de Recuperació i Resiliència que el Govern enviarà a Brussel·les aquest mes per a la rehabilitació d'habitatge i la regeneració urbana.