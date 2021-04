En una setmana s'han administrat a Espanya dos milions de dosis de vacunes contra el Covid-19

En una setmana s'han administrat a Espanya unes dos milions de dosis de vacunes contra el coronavirus, el que suposa unes 300.000 cada dia, segons ha informat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior a ple del Consell Interterritorial de l' sistema Nacional de Salut (CISNS).





Carolina Darias @ep





Segons l'informe publicat aquest dimecres, ja s'han administrat fins aquest dimecres 13.497.809 dosi de les vacunes contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, el 90,5 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que ascendeix a 14.916.375 unitats.





Unes dades que, segons el parer de la ministra i tenint en compte que les comunitats ja han rebut avui les primeres dosis de la vacuna desenvolupada per Janssen, fan que sigui possible assolir l'objectiu de tenir vacunada al 70 per cent de la població a l'agost.





En aquest sentit, i respecte a les vacuna de Janssen i AstraZeneca, sobre les quals s'han notificat casos rars de trombes encara que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha recomanat seguir administrant perquè els beneficis superen els riscos , Darias ha assegurat que actualitzar la fitxa tècnica de les mateixes amb aquests esdeveniments vol dir que "s'aporta una major informació".





D'altra banda, la ministra de Sanitat ha explicat que actualment s'està negociant, en el si de la Unió Europea, dosi de reforç de les vacunes per a l'any 2022 i 2023. "Tot sembla indicar que vacunar aquest any és fonamental, però també continuar amb reforços en els propers exercicis", ha detallat.