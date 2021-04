Mor un home de 48 anys en una col·lisió frontal entre tres cotxes

Un home de 48 anys d'edat ha mort aquest dijous com a conseqüència d'una col·lisió frontal entre tres vehicles, que se salda amb diversos ferits, a la carretera A-431 prop de la barriada perifèrica cordovesa de Villarrubia.





Segons han informat des del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil i el Servei d'Emergències 112 Andalusia, el succés ha tingut lloc cap a les 8,15 hores al quilòmetre 15 de l'esmentada via per causes que s'investiguen en aquests moments.





A la zona s'han desplaçat els agents de la Benemèrita, els Bombers, a l'avisar de diverses persones atrapades, el personal de manteniment de carreteres, que actua en la via, que està tallada, amb previsió d'obrir en breu, registrant retencions, i els facultatius sanitaris, que atenen els ferits, entre ells un greu i un altre lleu, segons els primers avisos.