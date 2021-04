PSOE, Unides Podem i els seus socis parlamentaris frenen la reprovació de Marlaska al Congrés

El PSOE, Unides Podem i els seus socis parlamentaris han salvat una vegada més al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de ser reprovat pel Congrés, en aquest cas per apartar coronel Diego Pérez dels Cobos de la Direcció de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid, una decisió anul·lada per l'Audiència Nacional.





Grande-Marlaska @ep





Dimecres passat, tant el PP com Vox van defensar sengles mocions per censurar Marlaska per voler "sotmetre" a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb aquest tipus de decisions, com van argumentar els populars. Fins i tot els de Santiago Abascal van anunciar una "llei Corbí" per castigar amb presó els cessaments il·legals de comandaments policials.





En aquest debat, ple de retrets i fins d'insults, un i altre partit van insistir a reclamar la dimissió de Marlaska, com ja van fer en la interpel·lació que li van dirigir la setmana passada i vénen fent des de fa setmanes. No obstant això, el ministre no només va assegurar que no pensa deixar el seu càrrec sinó que el president de Govern, Pedro Sánchez, recolza la seva actuació cop i un altre.





En aquest context, el Ple de Congrés ha rebutjat aquest dijous tant el text del PP com el de Vox per una àmplia majoria, propera als 200 vots.





En concret, la moció dels populars ha rebut 151 vots a favor, els que sumen el PP, Vox, Ciutadans i UPN i Fòrum Astúries, 189 vots en contra, entre ells els del PSOE, Unides Podem, ERC o Bildu, i tres abstencions. Resultat similar ha collit la iniciativa de Vox, que ha obtingut 150 vots a favor, 191 en contra i dues abstencions.





El PP demanava en el seu text que el Congrés censurés a Marlaska per una gestió "plena" de polèmiques i "irregularitats" i que ha culminat amb "amb greus actes de desviació de poder", com apartar del seu lloc a Pérez dels Cobos. Urgia, a més, Sánchez a destituir-"immediatament" davant la negativa del ministre a assumir la seva responsabilitat política dimitint.





EL MINISTRE AMB MÉS PETICIONS DE REPROVACIÓ





De la seva banda, Vox també plantejava la seva reprovació per haver incorregut en "un exercici desviat de la seva potestat discrecional" al cessar el citat coronel, demanava també Sánchez a destituir-i al seu Govern que adopti totes les mesures necessàries "per garantir la interdicció de l' arbitrarietat dels poders públics en el Ministeri de l'Interior ".





Són diverses les ocasions en l'últim any en què i l PP, Vox i Ciutadans han demanat al Congrés la reprovació de Marlaska, singularment arran de conèixer la seva polèmica decisió de cessar Pérez dels Cobos o pels acostaments setmanals de presos etarres a presons del País Basc. De fet, és el ministre que més peticions de reprovació acumula.