Més de la meitat dels espanyols prefereix un viatge nacional abans que anar a l'estranger, segons Airbnb

Més de la meitat dels viatgers espanyols (56%) prefereix una destinació domèstica o local, enlloc de visitar algun lloc internacional (21%), segons una recent enquesta de la plataforma d'allotjament Airbnb.





En concret, l'enquesta assenyala la rellevància del transport privat per carretera quan sigui possible tornar a viatjar, ja que un de cada cinc viatgers vol que el seu destí estigui prou a prop com per poder arribar en cotxe privat i viatjar en cotxe és l'únic mitjà de transport que atreu l'interès majoritari, superant els viatges en avió per 17 punts.





Cala a Lloret de Mar @ep





A més, la majoria dels enquestats (55%) estan "extremadament o molt interessats" a fer un viatge que es trobi a poca distància en automòbil, mentre que viatjar a un destí que impliqui pujar a un avió és una opció escollida pel 38 %.





Aquestes dades reflecteixen el canvi registrat en l'ús d'Airbnb des 2020, i és que les destinacions més populars a la plataforma han passat de suposar desplaçaments de més de 4.800 quilòmetres en 2019 a destinacions domèstiques (d'entre 80 i 800 quilòmetres) en 2020.





TURISME "MÉS FAMILIAR, ÍNTIM I DE PROXIMITAT"





Segons l'informe, els propòsits per als primers viatges després de la pandèmia seran per a connectar-se amb els éssers estimats a través d'un turisme "més familiar, íntim i de proximitat" a ciutats i pobles més petits, on seguirà primant la seguretat.





De fet, la seguretat i la neteja seguiran sent les principals preocupacions dels viatgers al llarg de 2021.





"El turisme rural és més atractiu que mai i cada vegada més persones anhelen poder passar temps en espais oberts, amb privacitat, aire fresc, en la naturalesa i d'una manera sostenible", ha destacat la plataforma d'allotjament.





Així mateix, l'enquesta mostra que a Espanya el 46% dels adults assenyala que viatjar és l'activitat que més han trobat a faltar, el doble que anar a bars o restaurants (22%).





Sobre el tipus de paisatge que escollir com a destinació quan es pugui viatjar, un paisatge rural a la muntanya o al camp (35%) va ser el tipus de viatge més desitjat, fins i tot per sobre d'un lloc a prop de la mar (34%).