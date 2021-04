Les empreses poden vacunar a la totalitat de les seves plantilles en un mes, segons Foment

Foment del Treball ha lliurat al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya un informe sobre els Indicadors de capacitat de vacunació de les empreses per a oferir la seva plena col·laboració en la campanya d'immunització massiva de la població, amb l'objectiu d'accelerar l'administració de la vacuna als treballadors complint tots els protocols de l'autoritat sanitària.





Una professional prepara una vacuna (EP)





Segons les estimacions de l'informe, les empreses tenen capacitat per a vacunar a la totalitat de les seves plantilles en un mes, a un ritme d'administració de dosi al 21% de la plantilla per setmana, a través dels seus serveis de prevenció i en collaboració amb les mútues d'accidents de treball i malalties professionals. "La vacunació en centres de treball evitarà el desplaçament de treballadors i sanitaris i, per tant, les aglomeracions i concentracions massives de persones en els centres de vacunació", assenyala l'informe.





A més, des de la patronal asseguren que la vacunació per mitjà de les empreses evita que els treballadors entrin en contacte amb persones que no són ni de la bombolla familiar ni de la bombolla laboral i permet mantenir una traçabilitat de tot el procés, garantint que no es produiran aglomeracions dels participants, mitjançant la programació de cites esglaonades. També expliquen que les empreses "han establert mecanismes pel rastreig i la traçabilitat de contactes ja que el procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició a la SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat va establir els mecanismes per a la detecció, investigació i seguiment dels casos i contactes estrets en l'àmbit de les seves competències".





Segons les dades que ha pogut obtenir la patronal, el 77,8% de les empreses tenen experiència prèvia en el desenvolupament de campanyes de vacunació habituals, fet que facilita i garanteix que es tinguin les eines necessàries per dur-les a terme. A més, si col·laboren amb el Departament de Salut per desenvolupar una estratègia d'informació als treballadors poden aconseguir una alta cobertura de vacunació-





Així doncs, asseguren que la cooperació de les empreses i els seus serveis de prevenció aliens i mútues pot ser essencial per aconseguir els objectius de l'Estratègia Catalana de Vacunació.