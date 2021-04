El jurat considera culpable de tres delictes d'assassinat a Igor 'El rus'

El jurat ha considerat a Norbert Feher, acusat de triple crim d'Andorra (Terol), culpable de tres delictes d'assassinat, en les persones de l'ramader José Luis Iranzo, de 40 anys d'edat, i dels agents de l'Equip ROCA de la Guàrdia Civil, Víctor Romero i Víctor Jesús Caballero, de 30 i 38 anys, respectivament. Els fets es van produir el 14 de desembre de 2017.





Igor 'El rus' @ep





El judici s'ha celebrat a l'Audiència de Terol. A més, el tribunal popular, en el seu veredicte, també ha trobat a Feher culpable de tres delictes de robatori amb violència per apoderar-se del vehicle d'Iranzo, de les armes reglamentàries i altres efectes dels guàrdies civils; de dos delictes d'atemptat, i de tinença il·lícita d'armes.





Tot i això, han considerat que Igor 'El rus' no és culpable de pertinença a una organització criminal, tal com sol·licitaven algunes de les acusacions particulars.





José Luis Iranzo va ser assassinat a la tarda el 14 de desembre de 2017, cap a les 18.30 hores, quan es va acostar a la seva propietat 'Mas del Saso', on havia entrat a robar a l'acusat. Feher, després de disparar contra ell, va sostreure el seu vehicle amb el qual es va dirigir a l' 'Mas del Zumino', on tenia el seu amagatall. A aquest lloc, poc després, a les 18.45 hores, van arribar els agents Romero i Caballero per verificar un cotxe que estava amb els llums encesos. Igor 'El rus' també els va agafar per sorpresa i va acabar amb les seves vides.





El jurat, compost per nou persones, en les seves conclusions, ha trobat a l'acusat, per unanimitat, culpable de donar mort a José Luis Iranzo, de "forma conscient, voluntària i amb traïdoria, i amb la finalitat de no ser descobert pels fets delictius que havia comès amb anterioritat ".





Set dels membres de tribunal popular han trobat a Feher culpable de donar mort a Víctor Romero i Víctor Jesús Caballero, d ' "forma conscient, voluntària, amb traïdoria, acarnissament, i amb la finalitat de no ser descobert pels fets delictius comesos amb anterioritat ".





Igor 'El rus' havia comès des del mes de novembre diversos robatoris per aquesta zona de la província de Terol i fins i tot, el 5 de desembre de 2017, havia disparat contra dues persones a Albalate de l'Arquebisbe. Aquests fets van ser objecte d'altres judicis pels quals està condemnat.





Així mateix, per unanimitat, el jurat ha vist a l'acusat culpable de sostreure a José Luis Iranzo el vehicle Misthubishi pick-up, amb ànim de apoderar-se de la mateixa, per a això va fer ús de la violència, materialitzada en els trets amb arma de foc que va realitzar contra el ramader i que li van produir la mort.





L'acusat és culpable de sostreure als dos guàrdies civils seves pistoles reglamentàries, carregadors, municions i diversos estris i equipament que portaven al vehicle, telèfons mòbils, i documentació. Va usar la violència disparant contra tots dos, amb una pistola a cada mà, un Beretta i una altra Smith & Wesson, ocasionant-la mort.





Així mateix, el veredicte de jurat li ha assenyalat culpable d'disposar d'armes de foc sense disposar de llicència per a això, i culpable de dos delictes d'atemptat per disparar contra Víctor Romero i Víctor Jesús Caballero "conscient que es tractava d'agents de les Forces de Seguretat de l'Estat ".





L'acusat, segons ha estimat el jurat, Feher no és culpable de delicte de pertinença a una organització criminal quan va cometre els fets objecte del procediment a ell no haver-se pogut provar.





Per la seva banda, el ministeri fiscal, ha tornat a sol·licitar per Norbert Feher, respecte als tres delictes d'assassinat, vint anys de presó per cada un, i la pena de presó permanent revisable al no existir "cap dubte que en aquest cas és aplicable a l'haver assassinat a més de tres persones ".





Així mateix, ha demanat quatre anys de presó per cada un dels tres robatoris amb violència, i tres anys de presó per tinença il·lícita d'armes.





Les acusacions particulars i les acusacions populars, en representació de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) i UAGA, organització a la qual pertanyia Iranzo, han coincidit a les peticions de l'ministeri públic, però totes elles han elevat les indemnitzacions sol·licitades, tot i que Igor 'El rus' és insolvent.





El lletrat Enrique Trebolle, en nom de la família Iranzo, ha demanat una indemnització de 2.790.000 euros, a l'introduir la figura del lucre cessant. José Luis Iranzo explotava una finca agrícola i ramadera i encara li quedaven molts anys de treball fins a la seva jubilació.

La sentència serà dictada en uns dies pel magistrat-president de la Sala.