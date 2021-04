Iceta excusa a la Generalitat per la baixa vacunació de policies: "Tenien problemes tècnics"

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha defensat la intervenció de el Govern central a la vacunació d'agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil davant les poques dosis que estaven rebent per part de la Generalitat de Catalunya.





"Ens van dir que havien tingut uns problemes tècnics entre altres coses pel canvi de criteris de vacunació i d'utilització de les vacunes (...) Llavors el Govern els va dir: escolta si tens aquest problema, no et preocupis, jo em faig càrrec i boví jo ", ha explicat el ministre Iceta durant una compareixença a la Comissió de Funció Pública del Senat.





Miquel Iceta @ep





En aquest fòrum, la senadora de Ciutadans María Ponce ha demanat explicacions a Iceta per la falta de vacunació als agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya, el que ha qualificat com "una nova humiliació a un col·lectiu que no es li mereix ".





Per això, ha demanat a Iceta que detalli les mesures que pensa prendre el Govern per incomplir aquesta vacunació dels agents de Policia i Guàrdia Civil, al que el ministre ha contestat recriminant a Ciutadans que estiguin "més interessats" en veure una reprimenda a la Generalitat que si es vacunen als policies.





"M'ha semblat veure que vostè està més interessada en veure si renyem a la Generalitat que si vacunem als policies, i nosaltres hem decidit vacunar els policies", ha sentenciat Iceta durant la seva intervenció.





La Confederació Espanyola de Policia (CEP) i l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) han remès aquesta setmana un escrit a Miquel Iceta advertint de la baixa vacunació a Catalunya dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Segons les dades de les dues organitzacions, el procés de vacunació ha permès que en el conjunt d'Espanya s'hagi vacunat amb la primera dosi el 76% dels efectius de la Policia Nacional i el 78% de la Guàrdia Civil, una xifra que "es desploma "a Catalunya: poc més del 14% ha rebut una dosi contra la Covid a la Policia i un 15% en el cas de la Guàrdia Civil.