Brussel·les està preparant una denúncia contra AstraZeneca perquè lliuri les dosis promeses

La Comissió Europea es prepara per portar a la companyia farmacèutica AstraZeneca als tribunals amb l'objectiu d'aconseguir que el laboratori compleixi amb el repartiment promès de dosi de la seva vacuna contra la COVID-19 als països de la UE, segons han confirmat diverses fonts diplomàtiques.









Vial vacuna Astrazeneca @ep





L'Executiu comunitari va traslladar aquesta idea als Vint aquest dimecres, durant la reunió d'ambaixadors davant la UE en què hi va haver una reacció "mixta", apunten les mateixes fonts, que insisteixen que Brussel·les en tot cas no necessita 'llum verda' de les capitals per a acudir a la Justícia.





L'objectiu d'aquesta mesura no seria aconseguir una compensació econòmica sinó forçar la farmacèutica anglosueca a lliurar la quantitat de dosis estipulades en el contracte "abans de finals de juny". La UE ha adquirit un total de 300 milions de dosis que haurien d'arribar fins al juny, però la firma preveu lliurar 100 milions.





En una roda de premsa, la Comissió Europea ha precisat que "encara no s'ha pres cap decisió" sobre possibles accions legals contra AstraZeneca, al temps que ha recordat que ja va enviar fa algunes setmanes una carta a la companyia per trobar una solució de manera amistosa.





"Per ara encara no estem aquí, però estem mirant amb els Estats membres totes les opcions possibles" per garantir que la societat lliura a la UE totes les dosis promeses.