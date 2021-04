Una activista denúncia a 4 simpatitzants de Vox per lesions i odi en un míting del 14F

Una activista al districte de Nou Barris de Barcelona ha denunciat a quatre simpatitzants de Vox per presumptes lesions i delicte d'odi a l'agredir-durant un míting de la formació a la campanya pel 14F.





L'activista d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) i Solidaritat Perifèrica Marina Morante; la denunciant, Vicky; i la seva advocada, Júlia Humet; davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona, el 22 d'abril de 2021 (EP)





En roda de premsa després de declarar com a acusació particular davant del jutge instructor, la denunciant, Vicky, ha explicat que l'1 de febrer va ser agredida per deu homes a la rambla del Carmel després acostar-se a l'acte electoral.







"Em van retorçar els braços i em van cridar insults com 'puta', 'guineu', 'roja de merda'", i ha explicat que anava sola i creu que un simpatitzant de Vox la va reconèixer per la seva activitat en moviments socials, per l'habitatge i feministes al barri.





La seva advocada, Júlia Humet, ha explicat que la Fiscalia de delictes d'odi s'ha personat en la causa i que la mateixa denunciant va lliurar als Mossos d'Esquadra enregistraments de la jornada que havia recopilat, amb les que s'ha identificat a quatre dels deu sospitosos.





També s'ha encarregat un informe forense per avaluar les lesions i afectacions a la jove, que el mateix dia va ser atesa per sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Humet ha explicat que la instrucció es troba encara en una fase inicial i no s'han concretat les imputacions, que previsiblement seran per lesions i delicte d'odi.





En la roda de premsa també ha participat l'activista d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) i Solidaritat Perifèrica Marina Morante, que dóna suport i assessora la denunciant, i ha cridat a la "unitat davant les agressions feixistes i el seu discurs ".