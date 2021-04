El Tribunal Constitucional avala la condemna a Turull

El Ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs presentat per Jordi Turull contra la seva condemna a 12 anys de presó per sedició i malversació que el Tribunal Suprem va dictaminar en la causa del 'Procés' de Catalunya.





Jordi Turull (EP)





La decisió no ha estat unànime, ja que dos dels nou magistrats de TC, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, han votat en contra.

















La sentència del magistrat Pedro González-Trevijano, creu que els delictes de sedició i la pena aplicada no han estat desproporcionades, per la qual cosa rebutja que el tipus penal de delicte de sedició de l'art. 544 del Codi Penal infringeixi el principi de taxativitat i reafirma que el TS no ha portat a terme una mala aplicació del Codi Penal.