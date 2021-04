A presó l'home que va sedar a una cambrera a Barcelona per un cas igual a València

El Jutjat d'Instrucció 25 de Barcelona ha acordat presó provisional sense fiança per a l'home que els Mossos d'Esquadra ja van arrestar al març per sedar una cambrera per robar, i que ara tenia una ordre de recerca a l'estar investigat en un jutjat de València també per robar en un establiment, suposadament usant substàncies narcòtiques.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, aquest detingut té obertes altres causes per fets similars en establiments de restauració de la província de Barcelona.





El passat 26 de març, els Mossos d'Esquadra el van detenir per presumptament sedar una cambrera en un bar de la Zona Franca de Barcelona per robar la recaptació de la caixa registradora, i li van atribuir tres furts més en dos bars de la ciutat i un altre a Esplugues de Llobregat (Barcelona).





El van identificar arran d'un robatori el 17 de març en un bar de Barcelona, en què la treballadora va explicar que estava marejada i creia que el sospitós li havia fet fora alguna substància en el cafè perquè era conscient que li estava robant però no podia reaccionar.





En aquest cas, l'home es va fer passar per un treballador de la màquina de cafè, el que li va permetre robar objectes personals de la cambrera i diners de la caixa sense que altres clients sospitessin, tot i que es va dur "quantitats mínimes".





Al revisar les gravacions de les càmeres de seguretat, els Mossos van comprovar "el moment en què una persona, a esquena de la víctima, afegeix algun tipus substància", van explicar els Mossos d'Esquadra.





Els altres tres casos que els Mossos li atribueixen van ocórrer abans del 17 de març i la policia els considera furts en lloc de robatoris amb violència perquè no va usar sedants per despistar la víctima.





El VA IDENTIFICAR UN URBÀ FORA DE SERVEI





Els investigadors van distribuir una imatge del sospitós per les comissaries de la zona, i un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que estava fora de servei i a l'Hospitalet de Llobregat, el va reconèixer.





Al veure'l, va avisar els Mossos, que el van detenir, i després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.





Gràcies a aquella detenció, el Jutjat d'Instrucció 4 de València el va reconèixer i ha pogut seguir amb la investigació, i finalment ha quedat detingut, i el jutge ha decretat el seu ingrés a la presó.