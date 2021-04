Cimera del clima: Biden anuncia que els EUA reduirà les seves emissions a la meitat el 2030

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que el seu país reduirà les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) un 53 per cent d'aquí a 2030 respecte als nivells de 2005 i s'ha compromès a assolir la neutralitat climàtica de país el 2050.





Joe Biden @ep





Durant la inauguració de la Cimera de Líders sobre el Clima, impulsada pel mandatari nord-americà, Biden ha assenyalat que els Estats Units és responsable de "menys" de l'15 per cent de les emissions de GEH del planeta però "cap" país pot fer això global per si sol, sinó que "totes" les economies han de prendre acció.





Així, ha garantit que els Estats Units està compromès per aconseguir a la fi d'aquesta dècada una nació més neta, prospera i sana i que beneficiï el planeta. "Correm aquesta carrera, fem que el futur sigui més sostenible", ha apel·lat als líders i als joves, a qui s'ha dirigit per assegurar-los que els governs estan "preparats" per afrontar el desafiament de proporcionar un millor clima i millor futur.





Però Biden ha afegit que quan parla de clima "el primer" que pensa és en treballs pel que ha destacat la "gran inversió" del seu país perquè observa el "gran potencial" que presenta l'acció climàtica front als costos de la inacció que augmenten cada vegada més. "Estats Units no està esperant. Estem preparats per iniciar l'acció", ha defensat.





Així mateix, ha declarat que aquesta dècada és "clau" per lluitar les pitjors conseqüències del canvi climàtic que estan "destrossant" i a les comunitats. "Aquesta realitat és innegable i hem de prendre acció", ha postil·lat Biden, que ha dit que aquesta reunió és el primer pas per preparar la Cimera de Clima de l'ONU (COP26) que se celebrarà al novembre a Glasgow (Regne Unit).





"Aquesta és una obligació moral i econòmica. Hem de veure totes les possibilitats. Ens queda poc temps, però jo crec que sí que ho anem a aconseguir", ha encoratjat durant la seva intervenció.





En la mateixa línia de cridar a elevar l'ambició climàtica, el secretari general de l'Organització de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha reclamat un "planeta verd" perquè en l'actualitat la terra està "a la vora de l'abisme". Per això, ha demanat als països que estableixin un compromís de zero emissions a cada Govern, empresa, regió o ciutat.





En el context de la pandèmia, ha incidit que la despesa per revertir la crisi provocada pel COVID-19 s'haurà emprar en millorar la mitigació perquè els Estats estan "prenent els diners de les generacions futures" i per això s'ha d'aconseguir un món més segur.





Guterres ha precisat que s'han de donar subsidis i inversions en infraestructures que deixin enrere el finançament al carbó perquè entre 2030 i 2040 els països aconsegueixin aquesta transició i ha incidit en la responsabilitat dels països més rics per facilitar la inversió als menys desenvolupats.





A la cimera, celebrada de manera virtual, ha participat també president de la Xina, Xi Jinping, que ha expressat el compromís del seu país amb el creixement de l'harmonia amb la natura a través d'una governança sistèmica a través del "multilateralisme", amb el que s'ha de complir amb la justícia i amb els objectius internacionals assumits.





Tot i això, ha instat que el compromís vagi d'acord amb les responsabilitats comunes però diferenciades, una cosa que per a Xi és "la pedra angular de la governança global" en què els països desenvolupats han de augmentés la seva ambició i tenir en compte les dificultats dels països en desenvolupament.





En aquest context, ha recordat que la Xina ha fixat arribar al seu límit d'emissions en 2030 i després la neutralitat climàtica en 2060. "Ens hem compromès en un termini molt més curt que el que es podria donar en altres països", ha recordat.





ÍNDIA EXIGEIX UN CANVI DE VIDA PROFUND





Des Índia, el primer ministre Narendra Modi, ha demanat accions concretes a escala global i ha anunciat un acord amb els Estats Units per llançar una agenda d'energia neta per a 2030 bilateral per la qual es mobilitzaran inversions i programes de cooperació conjunta.





No obstant, ha apuntalat que la petjada de carboni de l'Índia és un 60 per cent inferior a la mitjana global a causa de l'estil de vida "encara arrelat en pràctiques sostenibles" de la seva població i ha recalcat, en aquest sentit, la "importància d'un canvi d'estil de vida global per la repercussió que tenen en l'acció climàtica ". "Les filosfies rectores de tornar al bàsic han de ser una estratègia en l'època post-covid", ha conclòs.





A continuació, el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha exposat els objectius del seu país i ha destacat que com a "amfitrions" de la COP26 volen veure "compromisos ambiciosos de tots els països, petits i grans". La qüestió --ha dit-- va d'ocupació i creixement i confia que el planeta pot ser "millor" després d'aquesta pandèmia si la reconstrucció és verda. "Anem a aprofitar perquè aquesta dècada sigui un moment de canvi decisiu en la lluita contra el canvi climàtic i fem-ho junts", ha conclòs.





Yoshihide Suga, el primer ministre del Japó ha exposat l'objectiu de reduir un 46 per cent les emissions en 2030 comparat amb 2013 i aconseguir les emissions netes zero el 2050, fet que suposa augmentar les seves anteriors contribucions manifestades en un 70 per cent. Però ha coincidit que la descarbonització no es pot aconseguir amb l'esforç d'un sol país sinó creant "onades globals d'objectius ambiciosos" en aquest fòrum de líders que sumen el 80 per cent de les emissions globals.





Per la seva banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha confessat que és "una alegria veure que els Estats Units està de tornada perquè el món necessita de la seva contribució si vol aconseguir objectius ambiciosos" i ha celebrat el compromís anunciat per Biden de cara a 2030 perquè que suposa un "missatge clar a la comunitat internacional" en aquesta "tasca hercúlia que va a aconseguir la transformació total".





La cancellera s'ha referit també a la importància de protegir el 30 per cent de la superfície terrestre i marina d'aquí a 2030, millorar la solidaritat amb els països en desenvolupament, complint amb la mobilització promesa de 100.000 milions de dòlars i fins i tot elevar aquesta contribució .





Pel que fa a França, el seu president Emanuel Macron, ha garantit que el seu país "complirà" però ha reclamat la necessitat de regular aquest any el preu del carboni fonamental per avançar en la descarbonització així com en la justícia climàtica a través d'una acció ambiental creïble i sostenible.





En el seu torn, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha expressat que la conversa d'aquest dijous "demostra quant compartim tots aquesta preocupació global i l'interès en redoblar l'esforç internacional".





Finalment, Putin ha assenyalat la seva prioritat de reduir les seves emissions en 2050 "de manera significativa" després d'haver-rebaixat ja a la meitat respecte al 1990. En aquest sentit, ha esmentat que la qüestió no només passa per minorar les emissions sinó també a absorbir el CO2 que ja s'ha anat acumulant en l'atmosfera i ha posat el focus en la importància de rebaixar, al menys a la meitat el 2050 el metà actual. El mandatari rus ha conclòs fent una defensa del multilateralisme i la cooperació internacional per buscar solucions als desafiaments climàtics.