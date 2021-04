Rescaten un vídeo que compromet a Alessandro Lequio: "Jo he tirat bufetades a les dones"

Rocío Carrasco i Alessandro Lequio @ep







Alexandro Lequio ha estat notícia aquesta setmana per carregar contra Rocío Carrasco. L'italià, comentant el documental que ha gravat la filla de la Jurado, va seguir incidint que no comprèn per què Carrasco segueix sense veure els seus fills.





Aquest dimecres, en l'entrevista en directe que Carrasco ha ofert al plató de Telecinco, ha pogut respondre a les crítiques de Lequio. "No ha entès res del que he explicat, ni una sola paraula, però tampoc m'estranya, perquè gos no menja gos ", va explicar Carrasco, que ha opinat que" s'assembla molt a aquest ésser (Antonio David) ".





L'enfrontament també s'ha viscut en les xarxes socials, i alguns usuaris han començat a tirar d'hemeroteca per justificar les paraules de Carrasco. L'usuari de Twitter @cesarsvlla ha compartit un tall d'una entrevista de Lequio en Tómbola on va reconèixer obertament haver "tirat bufetades a les dones".





Aquí poden veure les imatges: