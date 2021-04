La pandèmia incrementarà el nombre de casos i defuncions per tuberculosi al món

La pandèmia del coronavirus va incrementar el nombre de casos i defuncions per tuberculosi al món o, al menys, així ho han assegurat diversos experts durant la celebració de la 9a Jornada d'Actualització de la Xarxa TBS-Stop Epidèmies.





Infecció per tuberculosi @ep





"S'esperen de 200.000 a 400.000 morts més per tuberculosi el 2020, i els models prediuen un milió de casos més de tuberculosi per any de 2020 a 2025", ha detallat l'expresident de l'Associació Argentina de Medicina Respiratòria i cap de Servei de Neumonología de l'Hospital Sant Joan de Déu de la Plata (Argentina), Andrés Luis Echazarreta.





Segons la seva opinió, això serà així a causa de la caiguda de la diagnosi i tractament de casos de tuberculosi (quarantena, amuntegament); a l'impacte socioeconòmic (reducció dels ingressos per càpita, malnutrició) ia la reassignació de recursos de la tuberculosi cap a la COVID-19.





Tot això se suma al que ha exposat com "causes clíniques d'entorpiment de l'ús de la coinfecció per COVID-19 i tuberculosi", atès que la mortalitat és clarament més gran quan les dues coincideixen, entre aquestes causes, que la tuberculosi pot passar desapercebuda, que la Covid-19 per si mateixa o pel tractament amb immunomoduladors pot reactivar la tuberculosi latent; que una tuberculosi activa podria predisposar a CoviD-19 greu, o fins i tot la interacció entre drogues utilitzades per a les dues malalties.





A l'igual que altres ponents, Echazarreta ha volgut incidir en la importància, per fer front a aquestes epidèmies, de tallar la pobresa "donada la predilecció que sembla que mostren les dues malalties cap a ella".





Una cosa que segons el pneumòleg serà complicat, i més en els països d'Amèrica Llatina on, exposant dades de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i El Carib, la pandèmia suposarà un retrocés de 12 anys en termes de pobresa, i de 20 anys en termes de pobresa extrema. En concret, en tan sols un any, per al conjunt d'aquests països la pobresa extrema va passar de representar el 2019 un 11,3 per cent a suposar el 12,5 per cent el 2020, increment encara més acuitat per la pobresa, que va ascendir de 30,5 per cent a un 33,7 per cent, segons la mateixa font.





"Sense reactivació econòmica, sense feina i sense creixement aquestes malalties van a avançar més, es lamentava aquest metge, reivindicant que estem davant d'una catàstrofe que ens ha de fer pensar de manera diferent a l'habitual", ha dit l'expert.





Per la seva banda, el president del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), Tomás Cobo, ha lamentat en la seva intervenció que hagi faltat lideratge clar des de la Unió Europea. "És clau que el repartiment de les vacunes sigui equitatiu, perquè si aquesta distribució no és equitativa una vegada més els més perjudicats seran els més fràgils i els més pobres", ha detallat.





De la mateixa manera s'ha pronunciat la directora de Departament de Salut de Creu Roja Espanyola, Carmen Martín, que ha reivindicat una major coordinació i implicació per a l'àmbit sociosanitari i lamentant la poca atenció que s'ha donat a la inclusió social.





Finalment, l'epidemiòleg Joan B. Soriano, que intervenia des de Ginebra a l'ésser requerit com a consultor per a la COVID-19 per l'Organització Mundial de la Salut, ha destacat que ara arriba l'alarma, donada l'onada a l'Índia, Bangla Desh i altres països de l' sud-est asiàtic representen gairebé la meitat de la humanitat amb el que probablement en el que queda de 2021, els números i xifres de la COVID-19 "només poden empitjorar".





"Les perspectives no són esperançadores perquè a més d'un virus dolent és un mal virus, perquè es replica tan malament que el que tenim ara són unes variants que es comporten pràcticament com una malaltia diferent. La variant de Wuhan ja no existeix i les detectades en Regne Unit, Sud-àfrica o el Brasil s'estan comportant com virus nous, de manera que segons aquest expert la batalla contra ells no sigui guanyada en aquest 2021, i probablement tampoc en 2022 ", ha assenyalat.