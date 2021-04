Els turistes podrien estar propagant el Covid entre els goril·les de muntanya a el fer-se selfies amb ells

Així ho denuncien investigadors de la Universitat d'Oxford Brookes, al Regne Unit, que van examinar gairebé 1.000 publicacions d'Instagram i van trobar que la majoria dels turistes que visitaven goril·les estaven prou a prop dels animals sense mascareta el que permet la transmissió de virus i malalties.





Cria de Goril·la @ep





A l'examinar les fotos de persones que visiten goril·les de muntanya a l'Àfrica oriental, l'autor principal i exalumne de Conservació de primats de la Universitat d'Oxford Brookes, Gaspard Van Hamme, adverteix que "el risc de transmissió de malalties entre visitants i goril·les és molt preocupant ".





"És vital que enfortim i fem complir les regulacions de les excursions per assegurar que les pràctiques de caminada de goril·les no amenacin més a aquests grans simis que ja estan en perill", manifesta Van Hamme.





Al gener de 2021, els goril·les captius al zoològic de San Diego van donar positiu per SARS-CoV-2, el que proporciona evidència que la pandèmia actual té el potencial d'afectar també els grans simis. Les fotos dels turistes examinades per aquesta investigació van trobar que les persones estaven prou a prop dels animals com perquè la transmissió de malalties fos possible.





La doctora Magdalena Svensson, professora d'antropologia biològica a la Universitat d'Oxford Brookes, afegeix que en les fotos que van analitzar van trobar que els turistes que visiten goril·les "poques vegades feien servir màscares facials i això comporta un potencial de transmissió de malalties entre les persones i els goril·les que visiten ".





"Com en tot el món estem cada vegada més acostumats a fer servir mascareta tenim l'esperança que en el futur el seu ús es converteixi en una pràctica comuna en les visites als goril·les", sosté Magdalena Svensson.





Els goril·les de muntanya són endèmics de la regió d'Àfrica Oriental. Estan presents a la República Democràtica de Congo (Parc Nacional Virunga), Uganda (Parc Nacional Impenetrable de Bwindi i Parc Nacional Mgahinga Gorilla) i Rwanda (Parc Nacional dels Volcans). En les últimes dècades, aquestes poblacions han patit els efectes nocius de les activitats humanes, però en anys més recents el nombre de goril·les ha començat a augmentar i ara s'estima que hi ha 1.063 individus.





Gladys Kalema-Zikusoka, de Conservation Through Public Health, a Uganda, ressalta que "aquesta investigació proporciona una perspectiva valuosa sobre quant estan disposats els turistes a compartir les seves trobades massa propers amb els goril·les de muntanya a través d'Instagram, el que crea expectatives per els futurs turistes ". "Hi ha una gran necessitat que el turisme responsable brindi una protecció adequada i minimitzi la transmissió de malalties, especialment ara durant la pandèmia de COVID-19", reclama.





El senderisme és un important suport financer per a la conservació del goril·la de muntanya. Però un gran nombre de visitants pot afectar la vida silvestre i el medi ambient. Les pautes per a mitigar-los inclouen mantenir una distància mínima de 7 metres entre els visitants i els goril·les, però l'estudi d'Oxford Brookes mostra que aquestes pautes no se segueixen ni es fan complir adequadament.





Russell A. Mittermeier, president del Grup d'Especialistes en Primats de la CSE / UICN, que no va participar en l'estudi, comenta que "s'ha fet evident en els últims anys que els estudis de la propagació de malalties antroponóticas i zoonòtiques són crucials per al camp dels primats conservació ". "Tenint en compte això, és molt emocionant veure la nova investigació sobre aquest tema que sorgeix del Grup de Conservació de Primats de la Universitat d'Oxford Brookes", indica.





Segons la seva opinió, "si bé aquest estudi es va centrar en una espècie, el goril·la de muntanya, les lliçons apreses també són aplicables a moltes altres espècies de primats que estan entrant cada vegada més en contacte amb la gent". "Aquesta línia de recerca sense dubte serà més important en el futur", ressalta.