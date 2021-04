Condemnat a 23 anys de presó per matar amb una destral a la seva dona

L'Audiència Provincial de Sevilla ha condemnat a 23 anys de presó a Emilio VT, l'home que un jurat popular havia declarat culpable de "matar intencionadament" a la seva dona al domicili de tots dos de Dues Germanes al gener de 2019, causant-li "un dolor extraordinari i atroç "i" prolongant deliberadament el seu dolor i sofriment ".





En la sentència, datada el 16 d'abril, l'Audiència condemna a l'encausat a 23 anys de presó i el pagament d'una indemnització de 300.000 euros a dues de les seves filles --la tercera no ha reclamat res-- per un delicte d'assassinat, amb les agreujants de parentiu i de gènere i els atenuants de confessió i de reparació de dany, així com la relacionada amb el consum d'alcohol. Aquesta pena de 23 anys coincideix amb la petició de la Fiscalia, mentre l'acusació particular que exerceixen les dues citades filles reclamava presó permanent revisable.









Segons recorda l'Audiència en aquesta sentència difosa pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), el jurat considera provat que els fets van succeir cap a les 15,30 hores del 26 de gener de 2019, quan l'acusat va tornar a l'habitatge familiar després d'haver estat en l'associació de veïns i en un bar, on havia consumit dues copes de camamilla en cada establiment. En aquest moment, la víctima li va dir que "arribava tard", després del que "van començar a discutir".







Per això, la víctima "va voler abandonar l'habitatge, impedint-" l'encausat, qui "li va tancar la porta amb clau, guardant en cada butxaca els dos jocs de claus, que la seva dona va intentar agafar", però el condemnat no hi va permetre, "per demostrar la seva dominació i superioritat sobre ella".





El jurat va considerar provat que, seguidament, i "amb ànim de dominar la seva dona i acabar amb la seva vida, li va tapar la boca amb gran força i de manera continuada i el va agafar fortament pel coll amb les dues mans, donant-li cops de puny fortament" a la cara, els ulls, el nas i la boca.





Segons la sentència, la dona va aconseguir desfer-se del seu marit i va baixar les escales "precipitadament" cap al soterrani, sent seguida per l'acusat, qui "va continuar colpejant, intentant ella fugir agafant-se a la paret, però arrossegant l'acusat cap a l'interior del soterrani".





D'aquesta manera, l'encausat "va continuar donant-li puntades de peu i cops de puny, intentant la víctima defensar-se i aixecar-se de terra, però sense aconseguir-ho". En el curs d'aquests cops, es van fracturar les ulleres de la víctima, "el que va provocar atordiment i confusió en ella, que patia una alta hipermetropia, de manera que sense ulleres tenia escassa visió i només podia percebre embalums i formes, el que li impedia tota possibilitat de defensa ".





ATAC A cops de destral





Seguidament, sent "conscient del que feia i amb el propòsit de causar la mort a la seva dona", segons el relat de fets provats, l'encausat va empunyar una destral d'onze centímetres de fulla i 42 centímetres de longitud i va assestar "multitud" de cops a la seva parella "fins que es va cansar i va veure que no respirava", causant-li finalment la mort després provocar fins a 94 lesions consistents en hematomes, erosions, ferides contuses i incisocontuses.





El jurat va considerar provat que l'investigat va propinar a la seva dona "tal multitud de cops de puny, puntades de peu i cops, que li van causar un dolor i sofriment prolongat abans que morís, innecessari per acabar" amb la vida de la seva dona, que es va produir finalment " amb algun dels nou cops que amb la destral va dirigir finalment cap al cap ".





La sentència posa de manifest que, "al veure que no respirava", l'investigat va pujar a la planta principal, "es va rentar les mans, va agafar el seu telèfon mòbil" i va cridar a una de les seves filles, a qui li va dir: "Em sembla que he matat la teva mare ". Sobre les 17,05 hores, així mateix, l'acusat va trucar al 112 "comunicant que havia matat la seva dona", el que va referir igualment als agents de la Policia Nacional que es van presentar a l'habitatge, als que "els va reconèixer ser l'autor dels fets ".





Al temps de cometre els fets, l'acusat "no presentava cap antecedent de trastorn mental, ni anomalia o alteració psíquica que influís de manera significativa sobre la seva capacitat intel·lectiva ni volitiva, ni alterés seu judici de la realitat", havent consumit prèviament diverses copes de camamilla que afectaven "lleument" a la seva capacitat volitiva.





Així mateix, i amb anterioritat al judici, el condemnat va consignar 15.000 euros i va atorgar escriptura de liquidació de comunitat conjugal i adjudicació d'herència en favor de les seves filles per tal de reparar el dany.





"DESPROPORCIONAT I INTENS DOLOR"





L'Audiència considera que l'investigat és autor d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, ja que, després de les proves practicades, "va quedar acreditat que l'acusat, de manera decidida, conscient i voluntària", va agredir la seva dona al domicili on vivien "amb clara voluntat de matar-la, assegurant-se el resultat i evitant qualsevol risc de defensa o fugida per part de la víctima, causant-li més abans de morir un desproporcionat i intens dolor, innecessari per a causar-li la mort".





En aquest sentit, ressalta que l'acusat va aprofitar que, durant l'agressió, es van trencar les ulleres de la víctima, de tal manera que, "donada la limitació visual que ha quedat acreditat que tenia, amb una alta hipermetropia i una escassa agudesa visual, la va deixar en una situació de desemparament que augmentava la impossibilitat de defensar-se, ja que escassament podia veure embalums ".





No obstant això, l'Audiència rebutja la petició realitzada per l'acusació particular d'imposar a l'acusat la pena de presó permanent revisable per considerar que, donades les circumstàncies descrites, la víctima era una persona especialment vulnerable per raó de la seva discapacitat visual principalment.





AGREUJANTS de parentiu I DE GÈNERE





"La indefensió de la víctima es generava pel conjunt de circumstàncies descrites amb anterioritat, entre les que es trobava aquesta limitació visual, però aquesta per si mateixa no és una circumstància d'especial vulnerabilitat als efectes pretesos per l'acusació, per aquest motiu no sigui aplicable aquest precepte ", justifica l'Audiència, que s'aplica en aquest cas els agreujants de parentiu i de discriminació per raó de gènere, ja que l'acusat va matar la seva dona" per demostrar la seva pretesa superioritat i negar-li la mínima autonomia i capacitat de decidir precisament pel seu gènere ".





L'Audiència afegeix en aquest punt que, a l assassinar la seva dona, el condemnat "va actuar amb ànim discriminatori, com a mostra del control que pretenia exercir sobre ella, negant-li capacitat de decisió i pretenent que havia d'acceptar la seva imposició de no sortir de la casa quan ella volia anar-se'n pel sol fet de ser dona i ser ell, com a home, l'únic que podia decidir sobre aquests extrems ", de manera que," en realitat, l'assassinat no és sinó l'últim acte de l'acusat en aquest intent de sotmetre i dominar "a la morta" per la seva condició de dona ".





L'Audiència analitza els atenuants i els agreujants concurrents en aquest cas i considera que la pena a imposar ha de ser la de 23 anys de presó, per al que té en compte que "són fets d'una extraordinària gravetat, per la forma de comissió extraordinàriament agressiva i violenta i per les circumstàncies especialment doloroses de desenvolupar-se en un entorn familiar entre els membres de la parella ", la qual cosa" fonamenta la qualificació agreujatòria enfront de la atenuatòria".