Els llibres i les roses tornen a omplir els carrers de Catalunya per Sant Jordi

Catalunya celebrarà aquest divendres 23 d'abril un Sant Jordi marcat pels confinaments comarcals però que tornarà les parades de llibres i roses als carrers de cada municipi, que adaptaran la celebració a la seva dimensió i característiques demogràfiques amb protocols de seguretat sanitària per prevenir el Covid -19 validats pel Procicat.





D'aquesta manera, aquest Sant Jordi contrastarà amb l'edició insòlita de 2020, que es va celebrar de forma telemàtica a causa de la pandèmia i va obligar a traslladar la celebració presencial al 23 de juliol, quan es va celebrar un Dia del Llibre i la Rosa alternatiu per compensar les pèrdues provocades pel tancament de comerços a l'abril.





A la ciutat de Barcelona, on la celebració ja va arrencar el dimecres per evitar aglomeracions de persones el divendres, es preveuen un total de 490 taules destinades a la venda de roses i llibres distribuïdes en 180 parades professionals i 31 espais de signatures.





L'Ajuntament de la ciutat ha habilitat 11 espais públics i a l'aire lliure on es faran controls d'accés i d'aforament, i que a més tindran un sentit únic de circulació i personal sanitari dedicat únicament al acompliment de les mesures.





Entre aquests espais no estarà el més emblemàtic de tots: la Rambla; però sí altres com el passeig de Gràcia, passeig Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, plaça Reial, plaça de Sarrià, plaça Universitat, els Jardins Centelles de Palau Macaya, la plaça de Valdívia, la plaça de la Vila de Gràcia, la plaça Orfila i un espai entre la Rambla de Poblenou i carrer Llacuna.





Es preveu que a Barcelona estiguin signant els autors Xavier Bosch, Javier Cercas, Eva Baltasar, María Dueñas, María Barbal i Gerard Quintana, entre molts altres, a més dels epidemiòlegs Oriol Mitjà, el secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon o el expresident de la Generalitat Quim Torra, entre d'altres personalitats rellevants.







MÉS VENDES DE LLIBRES PER INTERNET



El sector editorial i del llibre de Catalunya preveu que aquest Sant Jordi permeti facturar un 60% del total de les vendes recaptades el Dia del Llibre i la Rosa de 2019, i que suposi un increment de les vendes per Internet.





El president de la Cambra del Llibre de Catalunya i del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, va assegurar que espera que aquest Sant Jordi reforci els comerços de proximitat i reivindiqui el llibre en paper, essencial per a la salut emocional de les persones durant el confinament.





QUATRE MILIONS DE ROSES



Per la seva banda, el Gremi de Floristes de Catalunya vol que en aquest Sant Jordi es venguin entre 3,5 i 4 milions de roses, mentre que Mercabarna augura unes vendes de 4,2 milions, fet que suposa un 40% menys que les comercialitzades el 2019, quan es va arribar als set milions d'unitats.





Del total de roses venudes, el polígon alimentari preveu vendre una tercera part, el que suposa un total de 1,4 milions d'unitats, de les quals el 62% procedeixen de Colòmbia, el 23% d'Holanda, el 12% de l'Equador i el 3% d'origen nacional.





També ha explicat que, com en els últims anys, la varietat Freedom, d'origen colombià i equatorià, acapararà el 80% de les vendes de rosa vermella, per davant de la Red Naomi, procedent d'Holanda, que es preveu que suposi un 15 % del total de roses vermelles.





MENYS ROSES I PUNTS DE VENDA



El gremi ha advertit que no hi haurà tantes roses com en els últims anys a causa de les inundacions a Centreamèrica i a la disminució de punts de distribució, i ha recomanat encarregar la rosa amb temps, mentre que Mercabarna ha explicat que la disminució de parades afectarà el nombre de roses venudes perquè aquestes afavoreixen les compres per impuls.





Els preus de les roses a les floristeries seran similars als anys anteriors, comptant sempre amb el valor afegit del muntatge de la rosa que fa el florista, amb una tendència a incorporar elements naturals.