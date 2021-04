Les obres del túnel de Glòries estan gairabé finalitzades

@EP



Les obres del túnel viari de la plaça de les Glòries afronten la recta final amb més del 85% executat, amb l'objectiu que al setembre entri en funcionament el túnel per sortir de la ciutat (sentit Besòs) i entre final de novembre i desembre el d'entrada (sentit Llobregat).





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, han visitat aquest dijous les obres i han celebrat el ritme dels treballs destacant que "no és tan sols un túnel, sinó una conquesta d'espai públic de qualitat".





Aquest gener va acabar l'excavació que va permetre connectar el túnel de banda a banda del recorregut, entre el carrer Castillejos a la Rambla del Poblenou, i, actualment, les actuacions se centren a enllestir l'obra civil, les instal·lacions i els acabats de la infraestructura.





En concret, s'està abordant la instal·lació dels prismes de servei, estendre el paviment i acabar els murs d'instal·lació i voreres que recorren l'interior del túnel, que comptarà amb dos carrils per al vehicle privat i un de bus en cada sentit, ha destacat Sanz.





Quant a les instal·lacions, s'estan acabant les sales tècniques i les canonades de la xarxa antiincendis i el cablejat, i també s'està col·locant el fals sostre i pintant les sortides d'emergència.





COLAU: "LA CIUTAT AVANÇA"



"Aquí no presentem pas un túnel. El que presentem és un missatge de futur. La ciutat avança", ha assegurat Colau, que creu que amb aquesta infraestructura es dona un missatge d'esperança i optimisme davant la crisi per la covid-19.





D'altra banda, Sanz ha lamentat que no hi havia hagut mai una proposta de solució i que ara hi ha una "proposta de ciutat que reenfoca el centre de Barcelona cap al Besòs i posa la mirada en barris que se sentien a la perifèria i que comencen a ser el centre de totes les actuacions".





En la visita també hi ha participat el director general de Bimsa, Ángel Sánchez, i el portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, Jaume Badenes, --a més d'alguns veïns-- que han celebrat la pràctica finalització del túnel després d'anys de reivindicacions.





ALTA COMPLEXITAT TÈCNICA



Les obres compten amb una alta complexitat tècnica, perquè per construir el túnel s'ha hagut de passar per sota de les infraestructures ferroviàries que travessen el subsol de la plaça, corresponents a l'L1 del Metro, l'R1, l'R3, l'R4 i l'R2 sud de Rodalies.





S'han construït gairebé 60.000 metres quadrats de murs pantalla --alguns de fins a 54 metres de profunditat-- i s'han bombat diàriament 25.000 metres cúbics d'aigua freàtica (l'equivalent a deu piscines olímpiques).





El túnel segueix la traça de la Gran Via, té una longitud de 957 metres i en el tram més profund arriba als 25 metres per sota del rasant de la plaça; i compleix amb "les últimes i més restrictives mesures de seguretat i control de túnels", especialment de gestió d'incendis i sortides d'emergència.





El cost de l'obra es manté dins el marc econòmic que va aprovar la Comissió de Govern el 2019, fixat en 192,3 milions d'euros, i està pendent de les valoracions econòmiques finals dels lots amb obra en curs, a més dels treballs addicionals.