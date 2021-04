ERC i Junts comencen a concretar els programes del nou Govern

@EP





ERC i Junts han començat aquest dijous a la tarda a reunir al Parlament els grups de treball sectorials per concretar el programa que hauria de tenir el nou Govern, han explicat fonts coneixedores.







Aquestes fonts han assegurat que s'han reunit la diputada d'ERC en la Càmera catalana Laura Vilagrà i la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, al costat d'experts de tots dos partits i càrrecs de l'actual Govern sobre cada matèria, com el secretari general de Salut, Marc Ramentol.





Aquest primer grup de treball, que s'ha reunit durant dues hores, s'ha encarregat d'abordar l'àmbit de les polítiques socials, com la salut, benestar, polítiques digitals, habitatge i joventut, entre altres qüestions, i ha tractat d'identificar els punts de desacord que tenen ERC i Junts en aquests temes, i cercar com superar-los.





Les fonts ja citades han valorat positivament aquesta primera trobada i han assenyalat que ara els experts de cada matèria de tots dos partits s'aniran reunint per seguir aprofundint en els aspectes programàtiques i veure quins punts queden oberts.





També han destacat que en els propers dies activaran el segon grup sectorial, que s'encarregarà de l'eix econòmic, que inclourà també polítiques territorials, ambientals i d'emergència climàtica.





Abans de començar a reunir aquest grup, Junts està pendent que ERC els retorni el document sobre aquest tema amb les esmenes que han elaborat, que es preveu que els republicans lliurin pròximament, per conèixer què qüestions concretes hauran d'abordar més profundament.





A més, ERC i Junts preveuen activar un tercer grup sectorial, que s'encarregaria de temes com a Justícia i Administracions Públiques.





REUNIÓ PARAL·LELA



En paral·lel a la reunió sectorial, en el Parlament també estan reunits la resta de negociadors dels dos partits per seguir avançant en la negociació per desencallar la investidura del candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, i la formació del nou Govern.





Es tracta de la quarta reunió que celebren aquesta setmana --des del dilluns han mantingut trobades formals cada tarda--, mentre que aquest divendres previsiblement no celebraran cap reunió perquè és Sant Jordi.





En aquesta trobada han arribat a un principi d'acord per crear cinc grups de coordinació del futur Govern per evitar les crisis internes que va haver-hi en l'última legislatura.





Inicialment ERC havia fet una proposta sobre aquest assumpte i en la reunió Junts ha fet una contrapropuesta ampliant aquests grups de coordinació a cinc, una qüestió que els republicans veuen bé, han afirmat fonts coneixedores.





Entre aquests espais hi haurà un entre els grups parlamentaris d'ambdues formacions per coordinar l'acció en el Parlament, un altre a nivell de l'Executiu i un altre amb persones de les direccions dels partits, grups parlamentaris i membres del Govern per abordar l'estratègia política de la legislatura.





Una vegada encarrilat aquest assumpte, només faltarà que ERC faci la tornada formal de la proposta de Junts per tancar definitivament aquesta carpeta de l'acord, amb la qual ja seran dos que queden pràcticament superades --l'altra és la de l'acció en el Parlament, en la qual s'inclou la necessitat de garantir la sobirania de la Càmera i la composició de la Taula--.





Encara quedarà concretar el programa de Govern, en el qe ERC i Junts avancen a través dels grups sectorials, l'estratègia independentista, que segueix sent un dels principals esculls amb el paper del Consell per la República i l'òrgan de direcció estratègica com a obstacles, i l'estructura de govern, del que encara no han parlat, segons les fonts citades anteriorment.