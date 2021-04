Científics descobreixen que un fàrmac per a la diabetis és útil per tractar el VIH

Pixabay







Un grup d'investigadors de la Universitat de Carolina de Nord, als Estats Units, ha descobert que un fàrmac anomenat metformina és útil per tractar pacients amb VIH.





Fins ara, aquest medicament el prenien persones amb diabetis. Però un estudi publicat a la revista Nature Immunology revela que la metformina suprimeix la replicació del virus de la immunodeficiència humana en unes cèl·lules immunes anomenades CD4, per la qual cosa també seria eficaç contra aquesta malaltia.





Quan el VIH infecta aquest tipus de cèl·lules provoca un procés clau en la producció d'energia química de les cèl·lules. Això fa que les cèl·lules infectades es repliquin, cosa que podria evitar la metformina, ja que així ho han observat en els resultats d'aquest estudi fet en cultius cel·lulars i en experiments amb ratolins.





UN GRAN AVANÇ EN EL TRACTAMENT DEL VIH





Actualment existeixen diversos medicaments que serveixen per tractar el VIH. Quan va aparèixer la malaltia moltes persones morien a causa d'aquesta, que es desenvolupava fins a la seva última fase, la SIDA, i deteriorava el sistema immune dels infectats fins a acabar amb la seva vida.





Ara el VIH s'ha convertit en una malaltia crònica, que si bé no porta a la mort, tampoc pot curar-se. Però molts dels medicaments que s'utilitzen per tractar el virus de la immunodeficiència humana són nocius per a la salut. Això vol dir que d'una banda ajuden a controlar la infecció per aquest virus, però a la mateixa vegada provoquen altres danys en el cos dels pacients.





Això és una cosa força complexa, ja que parlem de persones que pateixen una síndrome que deteriora el seu sistema immunitari i per tant tenen tendència a contreure un altre tipus d'infeccions. Per aquesta raó, en moltes ocasions els 38 milions de persones que pateixen la malaltia han de prendre aquests medicaments de forma intermitent, fent aturades.





Així doncs, els científics s'han vist obligats a treballar en un altre tipus de fàrmacs que no debilitin més la salut d'unes persones que ja de per si no compten amb un sistema immunitari fort. Per a això, estan treballant en vacunes que els pacients hauran d'injectar-se amb mesos de diferència i ara també ho fan en fàrmacs que no ataquen el virus directament, sinó que treballen perquè les cèl·lules no s'infectin.





D'aquesta manera és com han donat amb la metformina, un fàrmac per a la diabetis que no tracta d'acabar amb el virus, sinó que evita que aquestes cèl·lules CD4, les més potents pel que fa a propagació del VIH pel cos, es repliquin.