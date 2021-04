Un Sant Jordi de roses, llibres i sense acord de govern

Sant Jordi ja ha arribat: llibres i roses adornaran molts carrers de Catalunya on s'espera que la gent acudeixi a passejar amb la mateixa il·lusió d'altres anys no pandèmics. Cal tornar a la nova normalitat i aprofitar qualsevol efemèrides per sortir de casa i gaudir de les coses bones que ofereix la vida.





També ha arribat la data esperada en la qual es havia d'anunciar un pacte de govern a Catalunya, però una altra vegada més ERC i JxCat no han aconseguit posar-se d'acord per formar govern que doni "estabilitat" i confiança a la ciutadania. Un nou fracàs de l'independentisme a Catalunya que segueix mirant-se el melic cada vegada està més pujat de ego, o el que és el mateix, d'interessos personals per sobre de les necessitats de les persones que ho estan passant realment malament. És clar que els protagonistes d'aquesta trista història tenen el sou garantit gràcies als vots d'aquests ciutadans / es que els han votat.





Ara es parla que el pacte de la burra pot arribar el 9 de maig, pocs dies abans que acabi el termini legal, el dia 26. No tenen més remei que posar-se d'acord si no volen aventurar-se a unes noves eleccions que poden perjudicar les dues formacions, cosa que no els interessa.





Mentre segueixen aquestes negociacions amb vetos i propostes dels dos socis de "desgovern", en les tertúlies polítiques es parla d'una altra jugada de "alts" vols: constitució d'un govern d'ERC i comuns amb el suport extern dels socialistes catalans, pressionats pel PSOE de Pedro Sánchez que necessita al Congrés dels vots dels republicans per tirar endavant les seves propostes de Govern. Mentrestant, Salvador Illa, explica la jugada a l'inrevés: govern de socialistes i Comuns amb el suport d'ERC. És una jugada de i de tenir contents als seus votants? Deia Maquiavel que "Fàcil és fer-los creure una cosa, però difícil fer-los persistir en la seva creença". Si és així, que malament ho estaria fent Illa





Mentre els polítics juguen a l'art de fer el contrari del que diuen públicament, --amb aquest secretisme que tira per terra la seva defensa de la transparència que tant prediquen--, Catalunya, el país que diuen estimar i defensar, funciona per inèrcia, però sense guia i direcció d'un govern que ha estat elegit per a això, no per repartir-se el pastís de governar en trossos mirant cadascun d'ells de quedar amb els trossos més grans. A això es diu formar govern i governar amb les millors porcions.





Així que, que Sant Jordi els il·lumini i que el drac els doni un bon cop de cua per veure si els torna el sentit de la responsabilitat i del deure. I si no és així, que els envii a la Conchinchina amb diversos llibres sota el braç perquè llegeixin les vegades que faci falta aquestes coses que ells sembla que han oblidat per l'embriaguesa de poder.





Aprofitin Sant Jordi i el Dia Internacional del Llibre per gaudir d'aquesta jornada, social i cultural. Oblideu-vos de la política per un dia, per molt difícil que sembli.