El líder del Front Polisario, traslladat a Espanya per "raons humanitàries"

El secretari general del Front Polisario, Brahim Ghali, ha estat traslladat a Espanya per "raons humanitàries", segons han informat fonts diplomàtiques, hores després que el mitjà africà 'Jeune Afrique' informés d'un suposat ingrés en un hospital de Logronyo.





Les fonts diplomàtiques han assegurat que Ghali, líder de l'autoproclamada República Àrab Saharaui Democràtica (Rasd), es troba a Espanya per "raons estrictament humanitàries", sense entrar en més detalls.





Brahim Gali, presidente de la RASD y secretario general del Frente PolisarioREMITIDA / HANDOUT por CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO





La Presidència de la Rasd ha confirmat en un comunicat que Ghali s'ha contagiat de coronavirus, però el seu estat de salut "no és motiu de preocupació" i "segueix recuperant-se de forma favorable". En aquest sentit, ha assenyalat que porta diversos dies en tractament, encara que no ha aclarit on.





L'Audiència Nacional va citar el 2016 Ghali en qualitat d'investigat per la comissió de presumptes delictes de genocidi, assassinat, tortures i desaparicions comesos contra la població sahrauí dissident refugiada als campaments de Tinduf (Algèria), per la qual cosa des de llavors no existeix constància que hagi estat a Espanya.





Després de confirmar-se la notícia del trasllat del líder del Polisario a Espanya, l'Associació Saharaui per a la Defensa dels Drets Humans ha informat que s'ha comunicat "immediatament" amb les autoritats judicials espanyoles perquè "prengui les mesures pertinents".





En aquest sentit, han exigit que "se li prengui declaració i se li impedeixi la sortida del territori nacional espanyol per a la seva citació i interrogatori pels greus delictes de lesa humanitat que se li imputen".





En un comunicat, l'associació ha assegurat que Ghali pot haver entrat a Espanya "amb identitat algeriana falsa".