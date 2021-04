El Barça no renuncia a guanyar la lliga

El FC Barcelona va complir amb la seva obligació per guanyar Laliga Santander a l'superar (5-2) aquest dijous al Getafe, a la jornada 31 de competició, resposta als triomfs també de Atlètic i Reial Madrid amb un gran Leo Messi, autor d'un doblet , i certa agonia a la fin fins a la sentència d'Araujo i Griezmann. Després d'aixecar la Copa del Rei dissabte passat, el Barça va tornar a la lluita de lliga amb un triomf que li sana de la derrota al Clàssic. A més, els de Koeman aprofiten l'empat de diumenge entre el Madrid i el mateix Getafe, que aquesta vegada no va poder sumar davant els culers a la recerca de la salvació. Els culers mantenen aquest dependre de si mateixos en set partits que els queden.





Leo Messi (EP)





Messi va fer un recital al primer temps, acaparant l'atac local, protagonista de cada tret i cada assistència, fins a aconseguir un doblet en el 3-1 a la mitja part. El Getafe es va ficar en la pel·lícula amb un penal de Unal i a la fi, amb suspens, el Barça va guardar el triomf obligat dels 68 punts, amb un partit menys, pels 73 del líder Atlètic i els 70 del Reial Madrid.





L'argentí va fregar el 1-0 als quatre minuts, un xut a l'escaire que del travesser es va anar a la línia, i en la segona la va clavar. Una passada de Busquets a la desmarcada perquè el '10' guanyés a Djené en l'esprint i li creués la pilota a Sòria. Un intent de lesió de Mingueza va portar la confusió enrere i el 1-1 del Getafe. El del planter estava fora quan entri Cucurella i Kubo van generar la jugada que va acabar amb el pas a Àngel, que va rematar desviat però Lenglet la va enviar a dins.





Els de Bordalás, en crisi total de gol, van trobar fortuna davant un Barça amb comptes pendents enrere. La resposta local va ser Messi, provant tret a la mínima. A l'esquena el Barça guanyava molts desmarcatges però va resultar el foc amic el que va sorprendre Soria. En el replegament, Chakla va passar enrere sense mirar al seu porter i la pilota es va anar per dins. A tot això Messi seguia a l'aguait, buscant cada pilota i als cinc minuts va fer el 3-1, amb dreta al pal i el rebuig a gol.





El Getafe va demanar l'hora de cara a un segon temps de canvis, amb l'Osca la propera jornada marcant el descens. Bordalás va fer tres i Koeman va reservar a dues centrals. Amb De Jong en aquesta posició, Busquets no va baixar en el seu recital i el Barça va voler atacar però sobretot tenir la pilota. En canvi, Trincao penes va donar profunditat i el partit poc a poc va passar a jugar-se en camp local. A 20 minuts de la fi el guió va acabar de ser d'ensurt per al candidat al títol, ja que Enes Unal va fer el 3-2 de penal, amb avís del VAR d'Araujo. Per completar la seva rotació enrere, Koeman va també a Umtiti, en canvis de la preocupació pel resultat curt.





No va tenir presses el Getafe i va esperar la seva però va arribar abans l'alleujament blaugrana amb Araujo i Griezmann.





FITXA TÈCNICA.

- RESULTAT: FC BARCELONA, 5 - GETAFE CF, 2. (3-1, a la mitja part).





- ALINEACIONS. FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Umtiti, min.75), Piqué (Araujo, min.46), Lenglet (Ilaix Moriba, min.46); Sergi Roberto (Trincao, min.64), De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi i Griezmann.





GETAFE CF: Soria; Iglesias, Djené, Chakla (Abdulai, min.46), Chema (Miranda, min.76); Damià, Maksimovic (Arambarri, min.46), Aleñá, Cucurella (Kofi, min.46); Kubo i Ángel (Enes Unal, min.63).





- GOLS: 1 - 0, min.6, Messi. 1 - 1, min.12, Lenglet (pròpia porta). 2 - 1, min.28, Chakla (pròpia porta). 3 - 1, min.33, Messi. 3 - 2, min.69, Enes Unal (penal). 4 - 2, min.87, Araujo. 5 - 2, min.93, Griezmann.





- ÀRBITRE: Figueroa Vázquez (C. Andalús). Va amonestar Lenglet (min.6), Araujo (min.68) per part del Barça.





- ESTADI: Camp Nou.