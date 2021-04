La Rambla de Barcelona es queda sense roses ni llibres per segon any consecutiu

La Rambla de Barcelona, punt emblemàtic de la ciutat a Sant Jordi, llueix el matí d'aquest divendres sense les tradicionals parades de llibres i roses que l'haguessin engalanat en un Dia del Llibre i la Rosa previ a la pandèmia del Covid-19.





La Rambla de Barcelona @ep





No obstant això, altres carrers propers a la Rambla, com a passeig de Gràcia, la plaça Reial o plaça Universitat sí que atresoren parades de llibres i roses en els espais habilitats.





Les mesures i restriccions per la pandèmia no han impedit que desenes de persones, per previsores o matineres, acudeixin a primera hora a visitar les parades i a fer les primeres adquisicions d'un Sant Jordi que transcorrerà de manera descentralitzada.





Que La Rambla no sigui escenari de Sant Jordi d'aquest any és una de les mesures acordades per les autoritats sanitàries per evitar aglomeracions de persones en certes vies durant la jornada, de manera que l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat, com a alternativa, 11 espais públics a l'aire lliure que aquest divendres sí que tindran parades de llibres i roses, que exclusivament poden muntar professionals d'ambdós sectors.





Aquests espais, a part de passeig de Gràcia, plaça Reial i plaça Universitat, són el passeig Lluís Companys, Jardinets de Gràcia ,, plaça de Sarrià, els Jardins Centelles de Palau Macaya, la plaça de Valdívia, la plaça de la Vila de Gràcia , la plaça Orfila i un espai entre la Rambla de Poblenou i carrer Llacuna.





Encara que aquest és el segon Sant Jordi des de l'inici de la pandèmia, la celebració d'aquest divendres no s'assembla a la de 2020, quan Catalunya va celebrar una Diada insòlita en ple confinament domiciliari que va obligar que es fes de manera telemàtica i a posposar la tradicional celebració al 23 de juliol.