Els directors de patronals i sindicats recomanen llibres de Follet, Grans i Margarit

Els líders de les patronals Foment del Treball, Pimec i Cecot, de la Cambra de Barcelona i dels sindicats CCOO i UGT de Catalunya han recomanat per aquest Sant Jordi llibres d'autors com Ken Follet, Almudena Grandes i Joan Margarit, entre d'altres.





Sant Jordi (EP)





En declaracions a Europa Press, el president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha proposat l'obra de divulgació 'Aprendre a morir per poder viure', de Xavi Argemí, per ser un "emotiu llibre de l'experiència vital" de l'autor i les seves ganes de viure.





El següent títol que ha recomanat és 'El cabina del capità', de Màrius Carol, per ser una "magnífica crònica política" de l'autor sobre la seva experiència com a director de La Vanguardia, així com la novel·la de 'Kraft', de Jonas Lüscher.





El president de Pimec, Antoni Cañete, ha seleccionat la novel·la 'Si ENS ensenyessin a Perdre, guanyaríem sempre', d'Albert Espinosa, perquè "la seva força de superació" ha de ser una font d'aprenentatge.





També ha recomanat 'Els esgarrapades de la pell i les paraules', de Jorge Gamero, i 'La caiguda dels gegants', de Ken Follet, pel procés de transformació que s'explica en ell: "Ens ha d'inspirar per al post -Covid ".





CECOT

El president de Cecot, Antoni Abad, ha proposat el llibre 'Catalunya, Potència logística natural: L'Estat contra el mercat', del conseller d'Empresa i Coneixement en funcions de la Generalitat, Ramon Tremosa, per la seva "visió positiva" sobre les limitacions i potencialitats del creixement de l'economia catalana, prenent com a base la logística i la posició natural catalana.





També ha recomanat el llibre 'Reinventa el teu model de negoci', de Clayton Christensen, perquè ho ha considerat de "tipus inspirador" i 'Intrigues i poder al Vaticà', de Vicenç Lozano, per la seva particular visió de l'Estat des de la seva experiència com a corresponsal de TV3 a Roma.





LA CAMBRA DE BARCELONA

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, ha seleccionat 'Paraules d'Arcadi', d'Arcadi Oliveres, per posar en valor una persona que ha deixat "un llegat incalculable" i 'Els números no menteixen', de Vaclav Smil, perquè destaca la qualitat que tenen els números per explicar els fenòmens que envolten a la societat.





Finalment, 'Dona i Poder', de Jenn Díaz, perquè segons Roca l'autora posa "negre sobre blanc" la lluita de la dona per ocupar llocs de decisió amb tota la normalitat.





CCOO D'CATALUNYA

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, s'ha decantat per dos títols que acaba de publicar per persones del sindicat i que "té molt interès per llegir": 'Viure en dictadura. La desmemòria del franquisme ', de Javier Tebar i Rosa Toran, i' La pandèmia del capitalisme ', de Joan Coscubiela.





El tercer títol que ha recomanat Pacheco és 'La mare de Frankestein', d'Almudena Grandes, una escriptora de la qual el secretari general de CCOO de Cataunya és un lector "habitual" de les seves obres.





UGT DE CATALUNYA

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha proposat la novel·la 'Ànima de tramuntana', de Núria Esponellà, per conèixer Indika i Empòrion, així com el personatge de Ekinar, "una dona que lluita per la vida i en contra de la injustícia ".





També ha destacat l'assaig 'Francesc Layret. Vida, obra i pensament ', de Vidal Aragonés, perquè mostra a un referent "triple" en drets laborals, d'esquerres i del catalanisme, així com' Tots els poemes (1975-2015) ', de Joan Margarit, referent de la poesia i el compromís social i democràtic.