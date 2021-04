Iglesias valorarà no anar a més debats amb Vox per "emparar el terrorisme"

El candidat d'Unides Podem a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmat aquest divendres que valoraran acudir a més debats amb Vox per "emparar el terrorisme" després de conèixer que en una entrevista la candidata d'aquest partit, Rocío Monasterio, qüestionés les amenaces de mort que ha patit, amb una carta amb bales.





En una entrevista a 'TVE', preguntat per aquesta missiva amenaçadora, Iglesias ha respost que "no és agradable que amenacin a la teva família". "És una amenaça seriosa, greu, esperem detencions. Esperem també detencions per l'atac a la nostra seu a Cartagena i critiquem que aquell legionari que amenacés als ministres amb trets es fora de rosetes. S'està instal·lant un clima d'impunitat i els que volen que deixem la polític fan un pas més. Estic preocupat ", ha reconegut.





Pablo Iglesias @ep





El líder de Podem s'ha referit també les recents declaracions de Monasterio a RNE sobre les cartes amb bales, en què condemnava tot el que sigui violència, però li agradaria "que ells haguessin condemnat el que vam patir a Vallecas", A continuació, ha dubtat de les amenaces. "D'Iglesias em crec poc, cada vegada que veiem alguna cosa que diu Pablo Iglesias ho posem en dubte", ha afirmat.





L'aspirant de la formació estatge considera "gravíssim que una força política que fa obertament apologia de la dictadura posi en qüestió que jo hàgim rebut aquestes bales". "És inacceptable i ens anem a replantejar estar en cap espai amb Vox. Si una amenaça terrorista la posen en dubte és una prova més que no són una força democràtica", ha manifestat.





"Anem a valorar estar en un debat amb algú que posa en qüestió estar amenaçat de mort. Qui empara el terrorisme no pot aquesta en els mitjans. Cal acabar amb el blanquejament. A el ministre de l'Interior, la trajectòria no és sospitosa d'estar en l'esquerra, al Congrés li fan poc menys que responsables dels atemptats d'ETA. a mi directament ja no em diuen vermell, sinó txeput o rata. Estan arribant a un nivell inacceptable i no se'ls pot blanquejar més", ha dit.





Pel que fa a el polèmic cartell de Vox al Rodalies de Sol, que un jutge rebutja retirar, Iglesias ha reiterat que està "clarament inspirat en cartells d'Alemanya nazi, és aquest mateix tipus, estan assenyalant a nens menors d'edat". "Hi ha un problema amb una part de la judicatura a Espanya. És gravíssim. El que està passant en aquest país no té nom. És un senyal clar que si després ho denuncia potser els jutges diuen que no n'hi ha per tant. Aquesta situació no és de normalitat democràtica, diguin el que diguin ", ha assenyalat.