El Palau Macaya celebra el dilluns 26 d'abril el segon diàleg del cicle 'El Progrés en el segle XXI'

El cicle de conferències 'El Progrés en el segle XXI', impulsat per la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, celebrarà el seu segon diàleg 'Per un nou contracte social contra la desigualtat' el dilluns 26 d'abril a les 9.30h, al Palau Macaya de Barcelona. Aquesta segona trobada anirà a càrrec de la vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya i membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans, Eva Granados, i de l'economista, Antón Costas.





Palau Macaya (EP)





El diàleg serà introduït pel president del consell de patrocinadors de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials i president d'AGBAR, Àngel Simon, i estarà moderat pel filòleg i escriptor, Jordi Amat.





Aquesta trobada és la segona d’un cicle de sis conferències, que comptarà amb veus autoritzades de l’àmbit polític, social, econòmic i cultural del país, i que pretén destacar que, sense una lluita decidida contra les desigualtats, el progrés econòmic, científic, tecnològic i cultural no serà possible en el segle XXI.









Reflexió sobre el progrés

Per a la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball és cabdal reflexionar en aquests moments sobre el terme progrés, ja que considera que sembla haver-se collapsat i qüestionat a conseqüència del COVID-19. Creu també que el progrés associat a creixement econòmic, benestar social, profundització en els ideals d’una societat plural, oberta i impulsada pels avenços tecnològics i científics, ha quedat en suspens per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia. En aquest sentit, considera que la paràlisi que pateixen tots els àmbits anteriorment indicats, esperant disposar d’una vacuna que els torni a posar en marxa, està permetent que aflori una nova òptica sobre com cal abordar el futur si es vol sobreviure a properes crisis. En aquest context, Foment també vol subratllar que un dels factors que determinaran com hem d’entendre el progrés és la lluita contra la desigualtat en el seu sentit més global per què incideix en aspectes com l’educació, l’accés al treball, la sanitat, les oportunitats i la cohesió social. A més, destaca que aquesta lluita és essencial en el context de crisi econòmica motivada per la pandèmia.





La Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment també posa el focus en un informe elaborat per l’Institut of Political Economy and Governance (IPEG), la Universitat Pompeu Fabra i CaixaBank, que destaca que l’impacte que està tenint en la societat espanyola la crisi provocada per la COVID-19 està augmentant les desigualtats. Una situació que, segons la patronal catalana, ens duu a preguntar-nos com podem activar iniciatives per a salvaguardar l’estat del benestar que en aquests moments es troba desbordat. L’informe també constata que les mesures positives impulsades des del sector públic han aconseguit atenuar el gran impacte de la crisi, però no han aconseguit revertir les seves conseqüències negatives com la reducció dels salaris o l’augment de les desigualtats entre les persones més joves i els immigrants, entre altres exemples. Unes dades, a les quals, segons Foment, si se li suma l’augment de les xifres de l’atur o la delicada situació econòmica que viuen sectors com l’hostaleria, la restauració o la cultura, demostren que no és possible avançar en l’ideal de progrés de la societat definida a principis del segle XX sense convertir la lluita contra les desigualtats en un dels punts bàsics perquè es pugui donar plenament.