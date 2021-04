L'OMS demana als governs europeus augmentar la despesa sanitària pública un cop finalitzi la pandèmia

L'Oficina per al Finançament dels Sistemes de Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un informe en què insta els governs europeus a augmentar la despesa sanitària pública un cop finalitzi la pandèmia del coronavirus.





Concentració a la Plaça Sant Jaume a favor de la sanitat pública @ep





En un pròleg de l'informe, el director regional de l'OMS per a Europa, Hans Henri P. Kluge, i la directora de la Divisió de Polítiques i Sistemes de Salut de País de l'OMS / Europa, Natasha Azzopardi-Muscat, assenyalen que per evitar cometre els "errors del passat" els governs necessitaran invertir més fons públics en salut, fins i tot quan s'enfronten a una creixent pressió pressupostària, per tal de poder abordar el retard creat per la interrupció dels serveis de salut, mitigar els efectes negatius de l'atenció no prestada i per enfortir la preparació de futurs xocs sanitaris.





"Els governs també han de prestar atenció a com s'utilitzen els recursos del sistema de salut per tal d'evitar una major ampliació de les desigualtats", afegeixen a la feina els experts de l'OMS, després d'assenyalar que la despesa en salut va créixer abans de la crisi financera de 2008.

Així mateix, entre 2013 i 2018, els pagaments van créixer més ràpid que la despesa pública en salut en la majoria dels països d'ingressos mitjans i baixos de la regió, i en aproximadament la meitat dels països d'ingressos mitjans alts i alts.





"L'austeritat en el sector de la salut (retallades pressupostàries i restriccions de cobertura) ha soscavat el progrés nacional i regional cap a la cobertura universal de salut. Això ha portat els costos de l'atenció mèdica a les llars, ha augmentat els pagaments, ha provocat necessitats insatisfetes i dificultats financeres, i ha exacerbat les desigualtats socioeconòmiques dins dels països i entre ells ", han avisat de l'OMS.





En aquest sentit, en l'informe recorda que el Covid-19 ha evidenciat la importància que té comptar amb sistemes de salut "sòlids", així com els beneficis que suposa a llarg termini invertir en la salut de la població. No obstant això, puntualitza que tractar i prevenir el coronavirus i abordar l'impacte de la interrupció dels serveis requerirà una inversió contínua en els propers anys.





"Els augments sostinguts en la despesa pública en salut, juntament amb una política pública ben dissenyada, poden mitigar els efectes negatius del Covid-19 i al mateix temps desenvolupar la resiliència del sistema de salut", emfatitza l'informe, en el qual també es destaca que la despesa en atenció Primària representa menys de la meitat de tota la despesa en salut, tot i ser una forma rendible de brindar atenció mèdica a les comunitats.