Plouen calces sobre el primer ministre de França per demanar que es reobrin els comerços

Des del tercer tancament, no se'ls ha permès obrir. Per protestar contra el tancament de les seves anomenades botigues no imprescindibles, els responsables de les botigues de roba interior independents van dur a terme una acció simbòlica i humorística: l'enviament de calcetes a Matignon, dirigida directament al primer ministre Jean Castex.





"Li vaig enviar calces amb encaix, força boniques", explica Sylvie Rei, amb unes calces blaves a la mà. Aquesta gerent d'una botiga de llenceria a Grenoble no accepta el tancament de la seva botiga des del tancament del 3 d'abril. Destaca l'experiència aportada als seus clients durant 30 anys.





"Podem anar a nosaltres a la recerca de seducció, però hi ha molts altres problemes, assegura: pits generosos que no poden trobar talla, sostenidors de lactància, dones que tenen pits canviants, adolescents, ..".





Sylvie Rei creu que la seva botiga és essencial, fins i tot en temps de pandèmia. "Per a molta gent, les calces són divertides, són seducció. Però segueixen sent el primer que et poses al matí", apunta el gerent.





Gairebé 200 calcetes ja estan de camí a Matignon. Una allau de llenceria fina per intentar fer canviar d'opinió al primer ministre quan no s'ha donat una data concreta per a la reobertura d'aquests negocis. El govern ha anunciat un aixecament del confinament a partir de mitjans de maig, si l'epidèmia ho permet.