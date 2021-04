El Papa Francesc adverteix que la Terra va "camí a l'autodestrucció"

El Papa Francesc va advertir dijous que el món va "camí a l'autodestrucció" si els líders polítics no aprofiten amb valentia la pandèmia de Covid-19 com una oportunitat de fer de la planeta un lloc més just i verd.





En un missatge per vídeo difós en el Dia Internacional de la Mare Terra, Francesc va dir que els líders polítics tenen l'oportunitat de "sortir millor" després de les lliçons apreses sobre les injustícies socials exposades durant la pandèmia.





"Que tots vostès ... Jo també m'uneixo a vosaltres, a una crida a tots els líders de l'món: perquè actuïn amb valentia, que actuïn amb justícia i que sempre diguin la veritat a la gent, perquè la gent sàpiga com protegir-se de la destrucció de la planeta, com protegir el planeta de la destrucció que moltes vegades nosaltres provoquem ", ha comentat el Papa en un vídeomissatge.





En tot cas, Francesc considera que la societat va prenent "més consciència que la naturalesa mereix ser protegida" encara que sigui pel fet que "les interaccions humanes amb la biodiversitat de Déu s'han de fer amb la màxima cura i amb respecte: tenir cura de la biodiversitat, tenir cura de la natura ".