Una biografia del "Noi del sucre" en còmic

N'hi ha que diuen que vivim temps convulsos i és cert que ara mateix es discuteix amb acalorament, de vegades amb to fins i tot destemperat, però bé és reconèixer que les discrepàncies no solen arribar mai a grans. Res a veure amb anys vint i trenta de segle passat, ni tampoc durant els temps de la República, i fins i tot en aquest interminable període en què la ETA va tractar de desarborar la convivència democràtica. Per això és convenient repassar de vegades les pàgines de la història per tal de valorar millor el present. Per a això no cal acudir necessàriament a saberuts estudis històrics, perquè també hi ha lectures entretingudes capaços d'explicar-nos aquells anys en forma d'històries gràfiques.









Alfons López i Pepe Gálvez ens proposen en el comic "8 hores. El noi del Sucre i la vaga de la Canadenca "(Pagès editors) evocar els temibles anys de la Barcelona del pistolerisme, aquella ciutat qualificada com la" rosa de foc ", quan la vida urbana va arribar a quedar paralitzada per la vaga general de la empresa hidroelèctrica anomenada popularment "la Canadenca" Ho fan a través d'un dels personatges més caracteritzats d'aquest moment que va ser conegut per l'àlies que dóna títol a l'obra, però que en realitat es deia Salvador Seguí i havia nascut a la ciutat de l' Segre a 1887. Traslladat a Barcelona amb els seus pares quan tenia pocs anys, va haver de començar a guanyar-se la vida a l'arribar a l'adolescència i d'aquesta manera va conèixer les penalitats del proletariat obrer industrial, circumstància que el va portar a aproximar-se als ambients àcrates ja unir-se a la recentment creada Confederació Nacional del Treball on va adquirir prestigi i protagonisme com a orador.





Un activisme perillós no només pel que suposava d'enfrontament a la patronal i les autoritats -el que li va costar patir presó-, sinó de vegades als seus propis correligionaris. Sang, suor i llàgrimes li va costar convèncer en el míting celebrat a la plaça de toros de Les Arenes als participants més radicals la fi de la vaga general de la Canadenca com a conseqüència de l'acord assolit amb el governador civil i l'empresa. Va obtenir el seu propòsit, però molt efímerament perquè l'autoritat no va acceptar l'exigència d'alliberament immediat dels presos i la vaga es va reprendre de nou. El pistolerisme es va fer llavors a l'amo de la ciutat i Salvador va acabar sucumbint el 10 de març de 1923 a carrer de la Cadena de barri xinès.









López pergeña la seva biografia amb un guió molt ben redactat que explica amb claredat tant la pròpia peripècia personal del personatge, com la seva activitat sindical i el context històric en què va desenvolupar la seva vida i Gálvez el tradueix en un dibuix de traç rotund, expressiu, en el que accentua els perfils dels personatges i que en algunes pàgines es materialitza únicament en negre sobre blanc i en altres compta amb algun apunt de color afegit. No estarà de més afegir que el conjunt de l'obra resulta equànime i objectiu.





"8 hores. El noi del Sucre i la vaga de la Canadenca "es llegeix tal qual la historieta gràfica que és, amb l'única diferència amb la generalitat dels còmics que el que explica és una història real sobre la vida d'un caracteritzat màrtir de la causa obrera que va ser conegut com el "noi de sucre" perquè -explica la llegenda- sent noi i exercint com a ajudant de cambrer en un bar del carrer Ponent, es menjava subreptíciament els terrossos de sucre que duia a les taules.