Amenacen de mort la directora de la Guàrdia Civil, Marlaska i Iglesias: "Tens deu dies per dimitir"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez @ep







El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, i la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, han rebut una carta amenaçadora amb una bala al seu interior, segons han informat fonts d'Interior.





Els fets han estat denunciats en dependències policials per a la seva anàlisi en la Comissaria General de Policia Científica. En el cas de Gran-Marlaska, la carta l'ha rebut aquest dijous a la seu del Ministeri amb mata-segells de Correus del dia 19 d'abril.





A l'interior hi havia un escrit que deia textualment: "Tens 10 dies per dimitir. El temps de riure de nosaltres es va acabar. Policia Nacional, Guàrdia Civil. El temps ho tens en contra per als taponazos". A l'interior hi havia dos cartutxos sense percudir del calibre 7,62x51.





La directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, va rebre la carta ahir, denunciant aquests fets davant la Unitat Central Operativa (UCO). El sobre el recepcionar la seva secretaria de Despatx a primera hora de la tarda i contenia en el seu interior una nota amenaçadora anònima amb un cartutx del calibre de 7,62 mm.





Al líder de Podem i candidat a la Comunitat de Madrid també se li ha remès aquest matí una carta d'aquestes característiques a través de dependències del Ministeri de l'Interior. A dins hi havia dues bales de fusell tipus Cetme, segons confirmen en fonts d'aquesta formació. Iglesias també denunciarà aquests fets.