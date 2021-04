Cues per entrar a l'espai de Sant Jordi a Lleida

Desenes de lleidatans han fet cua per accedir durant el matí aquest divendres a l'espai habilitat per l'Ajuntament de Lleida a l'avinguda Francesc Macià, amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, per a 10 llibreries i editorials-sis floristeries, amb un aforament de mil persones per a garantir la seguretat en la pandèmia de Covid-19.





Cua per entrar a l'espai Sant Jordi @ep





"L'espai està perimetrat, hem de ser conscients de la situació i donar-nos per satisfets amb aquest espai", ha explicat el president del gremi de llibreters de Lleida, Jordi Caselles.





Caselles ha afirmat que s'han venut bastants llibres durant la setmana i que, com aquest divendres fa bon temps, "serà una bona jornada" encara que no comparable amb les d'altres anys.





Els llibres d'autors de Lleida més venuts, segons les seves dades, incloent les vendes dels últims dies i d'aquest divendres, són 'Carrer Galera, 5' d'Antonieta Jarne i 'Bisturí' de Ramona Solé.





L'últim llibre de l'escriptor barceloní Jaume Cabré, 'consumits paper foc', és el més venut entre autors catalans de fora de Lleida i 'Sira', de María Dueñas, el que més s'ha venut en castellà.