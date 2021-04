VÍDEO: Pablo Iglesias abandona el debat electoral del 4M de la Cadena Ser

El candidat d'Unides Podem a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonat aquest matí el Debat de la Ser en la seva arrencada després que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, s'hagi reafirmat en que no creu les seves amenaces de mort i després demanar-li "que es deixi anar".

















Iglesias ha començat el debat parlant que la "tolerància i impunitat van a més" després de rebre ell i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagin rebut cartes amb bales reals. "No és acceptable que la senyora Monestir posi en dubte el que ha passat i si no es retracta abandonarem el debat", ha amenaçat.







Després, el cap de llista de Més Madrid, Mónica García, ha manifestat la seva "condemna sense pal·liatius" i tot el seu suport, "una reflexió de la deterioració de la societat perquè això s'hagi normalitzat i cristal·litzat l'odi". "Absolutament deplorable i aberrant", ha manifestat.





La candidata d'Vox ha dit que condemna la violència i ha demanat a Iglesias que denunciï també la violència en els seus mítings com a Vallecas. "Us animo que vagi a denunciar aquestes amenaces. No ens creiem res. I si vol doncs lárgese, que és el que volem molts espanyols. És molt fàcil, que s'aixequi, que ho estan desitjant un munt d'espanyols, que se'n vagi de Espanya. Va, me n'alegro que se'n vagi ", ha dit.





Iglesias ha afegit, mentre s'aixecava de la cadira, a la presentadora de l'debat, Àngels Barceló, que "estan cometent un error amb aquesta gent blanqueándolos. Nosaltres no anem a debatre amb la ultradreta", ha recalcat.





Barceló ha demanat a Monestir que no és el to que volen aplicar aquest debat perquè "és un debat entre demòcrates", al que li ha respost que era partidista i que era una "activista política". "Això és una aberració", ha apuntat Mónica García.