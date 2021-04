Álvarez-Pallete, reelegit president de Telefónica a en la junta d'accionistes amb el suport del 84,6%

El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha estat reelegit com a conseller executiu de la companyia per un termini de quatre anys amb el suport del 84,63% dels vots, un percentatge quatre punts anterior al de la seva primera elecció en 2017 .





Junta d'accionistes de Telefónica @ep





A més, els accionistes han aprovat la resta de punts de l'ordre del dia, que incloïen la reelecció dels consellers Carmen García de Andrés (presidenta de la Fundació Farigola), Francisco José Riberes (president de Gestamp) i Ignacio Moreno Martínez (president de Metrovacesa ).





Al costat dels nomenaments, també s'han aprovat una nova reglamentació de les juntes per facilitar la celebració telemàtica, un pla d'incentius a directius, dotat amb fins a 200 milions d'euros, el dividend per 2021, la reelecció de PwC com a auditor i els informes de gestió corresponents a l'exercici anterior.





Malgrat l'opinió d'algun 'intermediari advisor' que qüestionava que el directiu madrileny tingui la presidència de la multinacional mantenint funcions executives, els accionistes han votat en massa a favor de la reelecció d'Álvarez-Pallete.





D'aquesta manera, Álvarez-Pallete continuarà a l'capdavant de la implementació de l'estratègia encaminada a crear la 'Nova Telefònica', amb major focus en els seus mercats principals i els negocis digitals, que creixen a doble dígit, una etapa que afrontarà amb un nou logo i imatge corporativa.





En aquest nou període, la companyia posarà el focus en aprofitar i impulsar la digitalització de país, estendre les xarxes de fibra i els desplegaments de 5G i continuar reduint el deute, que, un cop es materialitzin operacions en marxa com la venda de part de la fibra òptica de Xile, les torres de Telxius o la formació de la filial del Regne Unit serà la meitat que el 2016.





PREGUNTES DELS ACCIONISTES





A preguntes dels accionistes, Álvarez-Pallete ha defensat el dividend de 2021, que permet retribuir l'accionista i tenir flexibilitat d'invertir en "creixement, capturar oportunitats orgàniques i explorar opcions inorgàniques".





El directiu ha respost també a preguntes sobre el dividend flexible després de la reducció proposta respecte a l'exercici anterior, i ha reconegut que es va arribar a valorar eliminar-lo, però finalment es va apostar per una reducció.





La necessitat de flexibilitat per emprendre operacions i davant la incertesa de la pandèmia van ser raons per a decidir d'aquesta manera sobre la retribució a l'accionista, la qual, Álvarez-Pallete, segueix considerant atractiva.





Així mateix, el president de Telefónica ha assenyalat que agraeix als "pràcticament dos terços d'accionistes" que estan apostant per cobrar el dividend en accions.





"CRISTAL·LITZARÀ EL VALOR DE LA COMPANYIA"





"Estem convençuts que cristal·litzarà el valor de la companyia", ha assenyalat Álvarez-Pallete a l'ésser preguntat per la cotització i ha remarcat "la tremenda rellevància" del sector que ha posat de manifest la pandèmia i la "envejable" situació financera de Telefónica com a arguments a favor.





L'executiu ha recordat que aquest any la companyia ha afrontat o afrontarà inversions en subhastes de l'5G en tres dels seus quatre principals mercats: Regne Unit, on es va fer amb espectre per 523 milions d'euros al març, Espanya, prevista per als pròxims mesos després diversos ajornaments, o el Brasil.





Per la seva banda, Àngel Vilà, conseller delegat de l'empresa, ha assenyalat que Telefónica Tech va créixer un 14% per sobre de mercat, i ha apuntat a 2021 com l'any de "apuntalar el creixement". També ha assegurat que la unitat "té un gran valor" no reflectit en acció.





De la mateixa manera, Telefónica Infra, ha indicat Vilá, encara té actius amb "opcionalitat", com les torres de Regne Unit i la xarxa de cable submarí. A més, ha suggerit que també es pot "capturar valor" a través dels centres de dades.





També ha assenyalat que la companyia va generar 7,82 llocs de treball fora de l'empresa per cada ocupació creada en la mateixa.