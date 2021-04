L'EMA desaconsella administrar només una dosi de la vacuna d'AstraZeneca

Dosi de la vacuna d'AstraZeneca @EP





L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha desaconsellat no administrar la segona dosi de la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca i ha recomanat inocular a la 4 o 12 setmanes de la primera dosi.





"No obstant això, no hi ha hagut prou exposició i temps de seguiment per determinar si el risc de coàguls sanguinis amb plaquetes baixes després d'una segona dosi serà diferent del risc després de la primera dosi. Actualment, no hi ha dades o són limitats per canviar les recomanacions actuals ", ha dit l'organisme en un comunicat.





La vacuna està autoritzada en la Unió Europa i, tal com ha recordat l'EMA, a pesar que s'han registrat casos "molt rars" de trombes en persones a les quals se li havia administrat, els beneficis que aporta "en totes les edats" superen als riscos.





Per a ajudar les autoritats nacionals a prendre decisions sobre com utilitzar millor la vacuna en els seus territoris, el Comitè de Medicaments Humans (CHMP, per les seves sigles en anglès) de l'EMA ha analitzat nous disponibles sobre els riscos i beneficis que aporta aquesta vacuna a l'hora d'evitar el contagi del coronavirus o l'agreujament de la malaltia.





Així, ha conclòs que la vacuna és "eficaç" per a prevenir hospitalitzacions, admissions en Unitats de Vigilància intensiva (UCI) i morts per COVID-19, i que els efectes secundaris més comuns solen ser lleus o moderats i milloren en uns pocs dies. A més, l'EMA ha reiterat que els efectes secundaris més greus són casos "molt rars" de coàguls sanguinis inusuals amb plaquetes baixes, que s'estima que ocorren en 1 de cada 100.000 persones vacunades.





"És clar, els beneficis generals de la vacuna AstraZeneca en la prevenció de COVID-19 superen els riscos d'efectes secundaris molt rars i inusuals. La vacuna AstraZeneca és una part important de la nostra cartera de vacunes: és una vacuna eficaç que protegeix contra malalties greus i la mort, a la UE i a tot el món", ha dit la comissària europea de Salut, Stella Kyriakides.





De fet, l'agència ha posat de manifest que els beneficis de la vacunació augmenten amb l'augment de l'edat i les taxes d'infecció, si bé fins avui no compta amb "dades suficients" per a pronunciar-se sobre els beneficis i riscos d'aquesta vacuna respecte al sexe de les persones.





Per tot això, Kyriakides ha assegurat que el marc europeu garanteix que comptem amb els procediments de seguretat "més rigorosos i un estricte control de seguretat" de l'ús de totes les vacunes a la Unió Europea, amb l'Agència Europea de Medicaments "en el centre".





"La base de les campanyes de vacunació segura i l'estratègia de vacunes de la UE és la farmacovigilància. La base de les campanyes de vacunació reeixides és la confiança dels ciutadans. La confiança requereix ciència, claredat i coherència; assegurem-nos de proporcionar això als nostres ciutadans", ha resolt.